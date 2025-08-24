ETV Bharat / state

বধূর খুনের অভিযোগে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত, হাইকোর্টের নির্দেশে কবর থেকে তোলা হল দেহ - BODY EXHUMED FROM GRAVE

ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল দেহ তোলার প্রক্রিয়া ৷ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হবে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে ৷

Body Exhumed from Grave
কবর থেকে দেহ তুলতে আটক করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃত গৃহবধূর স্বামীকে ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : August 24, 2025 at 3:50 PM IST

রঘুনাথগঞ্জ, 24 অগস্ট: দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলা হল গৃহবধূর দেহ ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, রবিবার সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের তেঘড়ির হাজিপাড়া এলাকার কবর থেকে মহিলার দেহ তোলা হয়েছে ৷ দেহটি দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণী এইমস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, চারমাস আগে গত 29 এপ্রিল তেঘড়ির বাসিন্দা ফাতেমা খাতুনের (20) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে ৷ যে ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ৷ কিন্তু, মহিলার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির বাকি সদস্যরা দাবি করেন, তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন ৷ তবে, ফাতেমার বাপের বাড়ির তরফে তাঁর স্বামী এজাজ আহমেদ এবং শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷

গৃহবধূর খুনের অভিযোগে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে ৷ তবে, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনজন জামিনে ছাড়া পেয়ে যান ৷ কিন্তু, পুলিশের তদন্তে একেবারেই খুশি ছিল না ফাতেমার পরিবার ৷ তাই তাঁরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ সেই মামলায় উচ্চ আদালত দ্বিতীয়বার দেহের ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷

সেই নির্দেশ মতো, রবিবার কবর থেকে ফাতেমা খাতুনের দেহ তোলা হল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ৷ সেই সময় ফাতেমার খুনে অভিযুক্ত স্বামী এজাজও উপস্থিত ছিলেন ৷ কবর থেকে দেহ তোলাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই এলাকা চাপা উত্তেজনা ছিল ৷ দেহ তোলা দেখার জন্য স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামের লোকজনও কবরস্থানে ভিড় করেন ৷ ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সকাল থেকে পুলিশ দিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয় ৷

Body Exhumed from Grave
দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে দেহ তোলাকে কেন্দ্র করে কড়া পুলিশি বন্দোবস্ত ৷ (ইটিভি ভারত)

পরিবারের অভিযোগ, "খুন করে তদন্তের মোড় ঘোরাতেই ফাতেমার দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রথমবারের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না ৷ তাই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলাম ৷"

এনিয়ে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, "হাইকোর্টের নির্দেশে মৃতদেহ তুলে ফের ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনায় তিনজনকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ ৷"

