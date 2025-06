ETV Bharat / state

ফের চলন্ত মেট্রোর সামনে ঝাঁপ মহিলার! ব্য়স্ত সময়ে বিঘ্নিত পরিষেবা - WOMAN TRY TO KILL HIMSELF

ফের চলন্ত মেট্রোর সামনে মরণ ঝাঁপ ( ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : June 4, 2025 at 11:52 AM IST 2 Min Read

কলকাতা, 4 জুন: ফের মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা ৷ বুধবার সকালের ব্য়স্ততম সময়ে ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ বিঘ্নিত মেট্রো পরিষেবা ৷ তবে, আংশিকভাবে পরিষেবা চালানো হয় ৷ এদিন সকাল 8টা 20 মিনিটে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে মাস্টারদা সূর্য সেন স্টেশনে চলন্ত মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন এক মহিলা ৷ জানা গিয়েছে, আপ লাইনে প্ল্য়াটফর্মে মেট্রোর ঢোকার সময় ওই মহিলা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন । তৎক্ষণাৎ মোটর ম্যান ব্রেক কষেন । স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে মেট্রোর ভিতরে এবং প্ল্য়াটফর্মে থাকা যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্টেশন মাস্টার-সহ মেট্রোর কর্মী এবং ইঞ্জিনিয়াররা । কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার কাজ শুরু হয় । সকাল 8টা 50 মিনিট নাগাদ মহিলাটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত মহিলার পরিচয় জানা যায়নি ৷ কেনই বা তিনি এই পদক্ষেপ করেন, সেই বিষয়েও কিছু জানা যায়নি ৷ মেট্রো সূত্রে খবর, পাওয়ার ব্লকের সময় অর্থাৎ 8টা 21 মিনিট থেকে 8টা 50 মিনিটের মধ্যে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রোর আপ এবং ডাউন লাইনে পরিষেবা চালানো হয় । এরপর 8টা 55 মিনিটে থেকে ফের পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয় বলে জানিয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ ।

সম্প্রতি, রবীন্দ্র সদন স্টেশনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি ৷ ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিঘ্নিত হয় মেট্রো পরিষেবা ৷ দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের ৷ আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে। পড়ুন: ফের মেট্রোয় ঝাঁপ, ব্যস্ত সময়ে ব্যাহত পরিষেবা; দুর্ভোগ যাত্রীদের