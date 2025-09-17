হাটে অপারেশন থিয়েটারের পর এবার বাড়িতে লেবার রুম, ফের প্রশ্নের মুখে গ্রামীণ চিকিৎসা

হাটে অপারেশন থিয়েটারের পর এবার বাড়িতে লেবার রুম, ফের প্রশ্নের মুখে গ্রামীণ চিকিৎসা
কেন গ্রেফতার না-করে ওই বৃদ্ধাকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
Published : September 17, 2025 at 2:49 PM IST
মালদা, 17 সেপ্টেম্বর: গ্রামের হাটে অস্ত্রোপচারের পর এবার বাড়িতে লেবার রুম ৷ নিজেদের বাড়ির একটি ঘরে রীতিমতো লেবার রুম বানিয়ে গ্রামীণ অন্তঃসত্ত্বাদের প্রসব করিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা ৷ এক আশাকর্মী মারফৎ সেই খবর যায় স্বাস্থ্য দফতরের কাছে ৷ এমন খবর পেয়েই ওই মহিলার বাড়িতে হানা দেয় স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ দল ৷ নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে চোখ কপালে ওঠে আধিকারিকদের ৷ ধরা পড়েন ওই মহিলা ৷ তিনি যে বেআইনিভাবে প্রসব করিয়ে যাচ্ছিলেন, তা সবার সামনে স্বীকার করে নেন ৷
তাঁকে অবশ্য গ্রেফতার করা হয়নি ৷ ভবিষ্যতে এমন কাজ করবেন না বলে লিখিত মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন তিনি ৷ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল ছবি ফের হরিশ্চন্দ্রপুরের ৷ এই ঘটনায় অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বেআইনি প্রসব করানোর কথা নিজে স্বীকার করলেও ওই মহিলাকে কেন গ্রেফতার করা হয়নি ৷ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এসব ক্ষেত্রে প্রথমেই গ্রেফতারির তেমন কোনও পোক্ত আইন নেই ৷ তাই আইন মেনেই প্রথমবার মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এখন থেকে তাঁর উপর নজর রাখবে স্বাস্থ্য দফতর ৷
অভিযুক্ত মহিলার নাম মানো রবিদাস ৷ বয়স 64 বছর ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা তিনি ৷ গ্রামীণ দাই হিসাবে এলাকায় পরিচিতি রয়েছে তাঁর ৷ যদিও তিনি প্রসব সংক্রান্ত কোনও সরকারি প্রশিক্ষণ কোনওদিন নেননি ৷ স্থানীয়দের অনেকে জানিয়েছেন, দাই হিসাবে মানোদেবীর বেশ নামডাক রয়েছে ৷ ওই এলাকার মানুষজন তো বটেই, প্রসব যন্ত্রণা উঠলে অনেক দূর থেকেও গ্রামীণ অন্তঃসত্ত্বাদের প্রসবের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয় ৷ তার জন্য তিনি বেশ ভালোই টাকা চার্জ করেন ৷ এভাবেই চলছিল তাঁর ব্যবসা ৷
কিন্তু কয়েকদিন আগে ওই এলাকার এক আশাকর্মী এই খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে যান ৷ দেখেন, মানোদেবী তখনই এক অন্তঃসত্ত্বার প্রসব করিয়েছেন ৷ তিনি ওই প্রসূতির প্ল্যাসেন্টাও কেটে দিয়েছেন ৷ এনিয়ে সেদিন মানোদেবী ও তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আশাকর্মীর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ৷ তিনি গোটা ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসেন ৷ তারপরেই মানোদেবীর বাড়িতে হঠাৎ হানা দেয় স্বাস্থ্য দফতর ৷
গতকাল বিকেলে আচমকাই হরিশ্চন্দ্রপুর দুই নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার মজুমদারের নেতৃত্বে মানোদেবীর বাড়িতে হানা দেয় স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দলটি ৷ সঙ্গে ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ অফিসাররাও ৷ হঠাৎ প্রশাসনিক লোকজন দেখে ভয় পেয়ে যান মানোদেবী ৷ তাঁর নিজস্ব লেবার রুমের চৌকির নীচে লুকিয়ে পড়েন তিনি ৷ সেখান থেকে তাঁকে বের করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা ৷
ওই ঘরের যাবতীয় সরঞ্জাম খতিয়ে দেখে চমকে যান স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা ৷ শুধুমাত্র জটিল অস্ত্রোপচার ছাড়া প্রসবের সমস্ত উপকরণ সেখানে মজুত ৷ রয়েছে অনেক ওষুধপত্র, স্যালাইনের বোতলও ৷ বেশকিছু নিষিদ্ধ ওষুধও ওই ঘরে পাওয়া গিয়েছে ৷ সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ এরপর মানোদেবীর কাছ থেকে লিখিত মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ সেই মুচলেকায় তিনি লিখেছেন, “আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই অঞ্চলের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে প্রসূতি মায়ের প্রসব করাই ও ওষুধ দিয়ে থাকি ৷ বর্তমানে আমি এই মর্মে স্বীকার করছি যে ভবিষ্যতে আর এইরকম কাজ করব না ৷”
এই ঘটনায় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার মজুমদার কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ছোটন মণ্ডল জানান, “দীর্ঘদিন ধরেই ওই মহিলার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুনতে পাচ্ছিলাম ৷ তবে এর কোনও প্রমাণ না-থাকায় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছিল না ৷ অবশেষে এক স্বাস্থ্যকর্মী বিষয়টি আমাদের নজরে নিয়ে আসেন ৷ তিনি তাঁর অভিযোগের সমর্থনে একটি ভিডিয়ো ক্লিপও আমাদের দেন ৷ তারপরই ওই মহিলার বাড়িতে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ ওই মহিলা নিজের বেআইনি কাজের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ তাই আইন মেনে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এরপরেও তিনি এমন কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷ এখন থেকে তাঁর উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷”
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই মহিলা আগে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে এক চিকিৎসকের অধীনে কাজ করতেন ৷ ওই চিকিৎসককে তিনি প্রসবের কাজে সহায়তা করতেন ৷ বছরখানেক আগে নার্সিংহোমটি বন্ধ হয়ে যায় ৷ তারপর থেকেই তিনি নিজের বাড়িতে এভাবে লেবার রুম বানিয়ে অন্তঃসত্ত্বাদের প্রসব করিয়ে আসছেন ৷ তিনি মূলত ভিনরাজ্য থেকে আসা মাখনা শ্রমিকদের টার্গেট করতেন ৷ তবে শ্রমিক ছাড়াও অনেকে তাঁর বাড়িতে প্রসব করাতে যেতেন ৷ এআবে তিনি মোটা অংকের টাকা উপার্জন করতেন ৷
প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য সরকার চিকিৎসা পরিষেবা খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে ৷ সেই টাকায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আদৌ কি কোনও উন্নতি হচ্ছে ? হরিশ্চন্দ্রপুরের দুটি ব্লকের একের পর এক ঘটনা কিন্তু উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবি প্রকাশ করছে না ৷