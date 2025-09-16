আনন্দপুরের নামী আবাসনে বহুতলের 19 তলা থেকে পড়ে মৃত বধূ

আনন্দপুরের নামী আবাসনে বহুতলের 19 তলা থেকে পড়ে মৃত বধূ
এত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মহিলার মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় । ডান থাইয়ে গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় ফের মর্মান্তিক ঘটনা । মঙ্গলবার আনন্দপুরের বিলাসবহুল আরবানা কমপ্লেক্সের 45 তলা আবাসনের 19 তলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর । মৃতের নাম সঞ্চিতা আগরওয়াল (44) ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তিনি স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছেন । তবে এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইস্ট ডিভিশন) আরিশ বিলাল বলেন, "দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এনআরএস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি । অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ । দক্ষিণ কলকাতার এই প্রিমিয়াম আবাসনের চার নম্বর টাওয়ারের নীচে হঠাৎই এক মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা । সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আনন্দপুর থানায় খবর দেন তাঁরা । কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে মহিলাকে উদ্ধার করে । গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ যেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
পুলিশ জানিয়েছে, এত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে সঞ্চিতা আগরওয়ালের মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় । ডান থাইয়ে গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর । ঘটনাস্থলেই রক্তের দাগ এবং ভাঙাচোরা হাড়ের চিহ্ন পুলিশের নজরে আসে । পরে মৃতার দুই মেয়ে সুহানা ও ভূমি আগরওয়াল মায়ের দেহ শনাক্ত করেন । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য । মৃতের ফ্ল্যাটের বারান্দায় একটি বসার টুল পাওয়া গিয়েছে । অনুমান, সেটির উপর দাঁড়িয়েই ঝাঁপ দেন সঞ্চিতা । তবে কী কারণে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, সঞ্চিতা শান্ত স্বভাবের ছিলেন । দীর্ঘদিন ধরেই নীরবতার আড়ালে তিনি মানসিক অবসাদের শিকার ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । তবে পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, শুধুমাত্র অবসাদই তাঁর মৃত্যুর কারণ কি না, তা এখনই নিশ্চিত বলা সম্ভব নয় । পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনও অন্য জটিলতা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
আরবানা কমপ্লেক্স শহরের অন্যতম পরিচিত উচ্চবিত্ত আবাসন । হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটায় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । আবাসনের এক প্রতিবেশী বলেন, "ভোরে হঠাৎ হইচই শুনে বারান্দায় বেরিয়ে আসি । দেখি নীচে ভিড় জমেছে । পরে শুনি আমাদের পাশের টাওয়ারের এক মহিলা ঝাঁপ দিয়েছেন । বিশ্বাসই করতে পারছি না ।"
পুলিশ ইতিমধ্যেই আবাসনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে । মৃতের ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । তাঁর সাম্প্রতিক কল রেকর্ড এবং বার্তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ।
অন্যদিকে, সঞ্চিতার হঠাৎ মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর দুই কন্যা । প্রতিবেশীদের কথায়, মায়ের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । এক প্রতিবেশী বলেন, "মা-মেয়েদের আমরা প্রায়ই একসঙ্গে দেখতে পেতাম । তাই হঠাৎ এই মৃত্যুটা অকল্পনীয় ।" ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পুলিশ । যদিও প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে তিনি জীবন শেষ করার জন্যই ঝাঁপ দিয়েছেন, তবু তদন্তকারীরা কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না ।
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।