মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার বলে দাবি করেও পরে বয়ান বদল মায়ের, কীসের চাপে

মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার বলে দাবি করেও পরে বয়ান বদল মায়ের, কীসের চাপে
কীসের চাপে ওই মহিলা তাঁর বয়ান বদল করলেন, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এর পেছনে পরিবারের কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷
Published : September 11, 2025 at 2:26 PM IST
মালদা, 11 সেপ্টেম্বর: পেটে ব্যাথা থাকায় মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তির পর মা দাবি করেছিলেন, তাঁর মেয়ে যৌন হেনস্তার শিকার ৷ তবে 10 বছরের সেই কন্যার মৃত্যুর পরই বয়ান বদল মায়ের ৷ এবার তাঁর দাবি, যৌন হেনস্তার ব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না ৷ কী কারণে ওই মহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে দু'রকম দাবি করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল 10 বছরের এক নাবালিকাকে ৷ তার চিকিৎসাও শুরু করেন মেডিক্যালের চিকিৎসকরা ৷ সেই সময় ওই কিশোরীর মা এবং বাড়ির লোকজন চিকিৎসকদের জানান, মেয়ের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৷ বিষয়টি জানতে পেরেই মেডিক্যালের তরফে ইংরেজবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷
অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷ অদ্ভুতভাবে সেই সময় কিশোরীর পরিবারের লোকজন যৌন নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করেন ৷ কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওই কিশোরীকে বাঁচাতে পারেননি চিকিৎসকরা ৷ যৌন নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হতে কিশোরীর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করানো হয় ৷ তার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি ৷ তবে মেডিক্যাল সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তে মৃত কিশোরীর সঙ্গে নির্যাতনের কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৷
বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কিশোরীর মা প্রথমে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে মেয়ের যৌন নির্যাতনের কথা বললেও পরে কেন পিছিয়ে এলেন ? এর পিছনে কি কোনও প্রভাবশালীর চাপ, নাকি পারিবারিক কোনও বিষয় লুকনোর চেষ্টা ? বিষয়টি নিয়ে মৃতের পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ তবে ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একটি গ্রামের ৷ গ্রামটি প্রত্যন্ত এলাকায় ৷ ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত ৷ পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, চলতি মাসের দু'তারিখ সন্ধেয় হঠাৎ তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয় ওই কিশোরীর ৷ দেরি না-করে তাকে স্থানীয় গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান অভিভাবকরা ৷ ওষুধ খেয়ে খানিকটা সুস্থ হয় সে ৷ কিন্তু দু’দিন যেতে না-যেতেই ফের পেটে ব্যথা শুরু হয় তার ৷ এবার বাড়ির লোকজন তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে একদিন চিকিৎসা চলে তার ৷ কিন্তু ব্যথা না-কমায় তাকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করে দেন সেই হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷
পাঁচ তারিখ তাকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয় ৷ প্রথমে ব্যথা কমানোর সাধারণ ওষুধেই তার চিকিৎসা চলছিল ৷ তখনই কিশোরীর মা চিকিৎসকদের যৌন নির্যাতনের বিষয়টি জানান ৷ অবশেষে আট সেপ্টেম্বর মেডিক্যালের তরফে ইংরেজবাজার থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়, পরিবারের লোকজন কিশোরীর সঙ্গে যৌন নির্যাতনের কথা জানিয়েছেন ৷ পরের দিন মাঝরাতে মৃত্যু হয় নাবালিকার ৷
মেয়ের মৃত্যুর পর মায়ের বক্তব্য, "গত 2 সেপ্টেম্বর মেয়ে আমাকে পেটে ব্যাথার কথা জানায় ৷ আমরা প্রথমে ওকে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই ৷ কিন্তু ব্যথা না-কমায় ওকে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে ভর্তি করি ৷ সেখান থেকে ওকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করা হয় ৷ মেয়েকে মালদা মেডিক্যালেও ভর্তি করি ৷ কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি ৷ কী কারণে মেয়ের মৃত্যু হল জানি না ৷ ওর সঙ্গে কোনও যৌন নির্যাতন হয়েছিল কি না সেটাও আমাদের জানা নেই ৷ আমাদের সেসব নিয়ে মেয়ে কিছুই বলেনি ৷"
মালদা মেডিক্যালের সহকারী অধ্যক্ষ তথা হাসপাতাল সুপার প্রসেনজিৎ বর বলেন, "পেটে ব্যাথা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার একটি গ্রামের এক নাবালিকাকে মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ মেয়ের মা যৌন নির্যাতনের বিষয়ে জানিয়েছিলেন ৷ তার ভিত্তিতে আমরা বিষয়টি লিখিতভাবে স্থানীয় থানায় জানাই ৷ পুলিশি তদন্তও শুরু হয় ৷ এই ঘটনায় এর থেকে বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ৷ পরবর্তী পদক্ষেপ পুলিশ করবে ৷"
মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ওই কিশোরীর দেহের ময়নাতদন্ত করানো হয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত ৷ জেলা পুলিশের অন্যতম এক কর্তা জানিয়েছেন, "ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও আমাদের হাতে আসেনি ৷ সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷"
কিন্তু প্রথমে মেয়ের সঙ্গে যৌন নির্যাতনের কথা বলেও পরে কেন পরে পিছিয়ে আসছেন অভিভাবকরা ? তবে কি এর পিছনে কোনও প্রভাবশালী তত্ত্ব রয়েছে ? এলাকার কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিরই কি লালসার শিকার হয়েছিল ওই কিশোরী ? নাকি এর পিছনে পারিবারিক গন্ধ রয়েছে ? পারিবারিক সম্মানের কথা ভেবেই কি কিশোরীর অভিভাবকরা তাঁদের বয়ান পালটে ফেলেছেন ? যদি তার সঙ্গে যৌন নির্যাতনের ঘটনা না’ই ঘটে থাকে তাহলে একজন মা কেন তাঁর মেয়ের বিষয়ে চিকিৎসকদের মিথ্যে বয়ান দিলেন ? সব প্রশ্নের উত্তর পেতে আপাতত তদন্তকারীরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন ৷