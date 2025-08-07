Essay Contest 2025

শান্তিনিকেতনে উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ ! - SHANTINIKETAN MURDER

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অন্যত্র খুন করে গাড়িতে দেহ এনে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহের মুখে ভারি বস্তু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

body recovered at Sonajhuri
সোনাঝুরিতে উদ্ধার রক্তাক্ত এক মহিলার দেহ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 5:09 PM IST

বোলপুর, 7 অগস্ট: শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গল থেকে উদ্ধার মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই মহিলাকে অন্য কোথাও খুন করে কেউ বা কারা এখানে ফেলে গিয়েছে।

ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত পর্যটকরা ৷ দেহটি যেখানে পড়েছিল তার আশপাশ ঘিরে রেখেছে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ পুলিশের অনুমান, অন্যত্র খুনের পর চারচাকা গাড়িতে করে দেহটি নিয়ে আসা হয় সোনাঝুরির জঙ্গলে ৷ তারপর জঙ্গলে দেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায় আততায়ী ৷ বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "মহিলার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আমরা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছি ৷ আশা করছি দ্রুত খুনির সন্ধান পাওয়া যাবে ৷ "

উদ্ধার রক্তাক্ত এক মহিলার দেহ (ইটিভি ভারত)

শান্তিনিকেতনের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট। প্রতিদিনই হাজার হাজার পর্যটকের আনাগোনা হয় এখানে। সেই খোয়াই হাট সংলগ্ন জঙ্গল থেকেই ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হল ৷ দেহের মুখে ভারি বস্তু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রক্তও লেগে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন অংশে।

ভিজে মাটিতে চাকার দাগ...

তদন্তকারী জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে গাড়ির চাকার দাগ পাওয়া গিয়েছে ৷ মাটি ভিজে থাকায় গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁরা এটাও বুঝতে পেরেছেন গাড়ি থেকে দেহটি নামিয়ে কিছুটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ছোট একটি সোনাঝুরি গাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত মৃতের কোনও পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ ৷ ধর্ষণ করে খুন কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অদূরে পুলিশ ক্যাম্প

এই সোনাঝুরির হাটে রয়েছে শান্তিনিকেতন থানার একটি পুলিশ ক্যাম্প। সেই ক্যাম্প থেকে মাত্র কয়েক'শো মিটার দূরে এক মহিলাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। স্বভাবতই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে চারচাকা গাড়ি সোনাঝুরি জঙ্গলে কীভাবে ঢুকলো, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সোনাঝুরির খোয়াই হাট কমিটির সম্পাদক তন্ময় মিত্র বলেন, "হাটে একটা দেহ উদ্ধার হয়েছে শুনলাম ৷ মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল ৷ গলায় একটা ওড়না ছিল ৷" ঘটনার তদন্ত শুরু করে খুনের ধরন থেকে শুরু করে আরও নানা তথ্য জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রথমেই ওই মহিলার পরিচয় জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির আশেপাশে একাধিক হোটেল, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ রয়েছে। তার কোনওটায় ওই মহিলা উঠেছিলেন কি না সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

