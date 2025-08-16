ETV Bharat / state

টাকা মিটিয়ে ছেলেকে নিয়ে পলাতক স্বামী, ভাড়ার ঘরের খাটের তলায় মিলল স্ত্রীর দেহ - BODY RECOVERED IN JAMURIA

প্রেম করে বিয়ে তাঁদের । স্ত্রীকে নিয়ে জামুড়িয়ার ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ওই যুবক । এক বছরের সন্তান রয়েছে যুগলের ৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
জামুড়িয়া, 16 অগস্ট: তালাবন্ধ ঘরের খাটের তলা থেকে উদ্ধার হল মহিলার দেহ । তাঁকে খুন করে ভাড়া মিটিয়ে এক বছরের ছেলেকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া থানার হিজলগড়া গ্রামে । মৃতের নাম রেণুকা পাত্র (22) ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটিতে বৈদ্যনাথ পাত্র নামে এক ব্যক্তি ভাড়া থাকতেন ৷ তাঁরই স্ত্রী রেণুকা৷ শুক্রবার বাড়িতে তালাবন্ধ করে বৈদ্যনাথ তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান । যাওয়ার সময় বাড়ির মালিককে বাড়ির ভাড়াও মিটিয়ে দিয়ে যান তিনি । কিন্তু পরে বাড়ির মালিকের সন্দেহ হয় । বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয় । পুলিশ এলে ঘরের তালা ভেঙে দেখে, খাটের তলায় শোয়ানো আছে বৈদ্যনাথের স্ত্রী রেণুকার দেহ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেই নিজের সন্তানকে নিয়ে পালিয়েছেন বৈদ্যনাথ ।

ভাড়ার ঘরের খাটের তলায় মিলল মহিলার দেহ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে খবর, জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা বৈদ্যনাথ পাত্র । একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করতেন তিনি । প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার রায়দিঘি থানা এলাকার রেণুকা দাসকে । কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকতেন না বৈদ্যনাথ । জামুড়িয়ার হিজলগড়া গ্রামে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন তাঁরা । এক বছর আগে ওই ভাড়া বাড়িতেই বৈদ্যনাথ ও তাঁর স্ত্রীর একটি সন্তান হয় ।

বাড়ির মালিক তন্ময় মণ্ডল বলেন, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অশান্তির খবর পেতাম আমরা । কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে থাকি না, তাই খুব বেশি কিছু জানতাম না । প্রত্যেক মাসেই 15 তারিখে বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে যেতেন বৈদ্যনাথ । সেই মতো গতকালও আমার কাছে সাইকেল নিয়ে আসে । বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে যান । তাঁর সঙ্গে তার শিশু পুত্র ছিল । বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বৈদ্যনাথ বলেছিলেন রানিগঞ্জ যাব, আমার স্ত্রী আগেই সেখানে গিয়েছে ।"

তিনি আরও বলেন, "তাড়াতাড়ি বাড়িভাড়া মিটিয়ে বৈদ্যনাথ সাইকেল নিয়ে চলে যান । বিষয়টি নিয়ে আমার সন্দেহ হয় । এরপর আমি তাকে বেশ কয়েকবার ফোন করি । কিন্তু তিনি কোনোবারই ফোন তোলেননি । তখন আমি জামুড়িয়া থানার কেঁদা ফাঁড়িতে গিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করি । পুলিশ আসে এবং বাড়ির দরজা ভেঙে দেখা যায় খাটের তলায় শোয়ানো আছে বৈদ্যনাথের স্ত্রীর দেহ ।"

জামুড়িয়া থানা এলাকার ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সোয়েলের কথায়, "খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি ঘর তালাবন্ধ ৷ পুলিশকে ফোন করে ডাকা হয় ৷ পুলিশ এসে তালা ভেঙে দেহ দেখতে পায় ৷ কলকাতায় মেয়েটার বাড়ি বলে জানতে পেরেছি ৷ ওদের মধ্যে প্রায়শ্যই ঝামেলা হতো ৷ ছেলেটার বাড়ি আমাদের এখানে ৷ তবে আমরা ছেলেটাকে চিনতাম না ৷"

জামুড়িয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । শনিবার তাঁর ময়নাতদন্ত হবে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্ত্রীকে খুন করে নিজের সন্তানকে নিয়ে পালিয়েছেন বৈদ্যনাথ । পারিবারিক অশান্তির কারণেই এই ঘটনা ।

