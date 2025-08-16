জামুড়িয়া, 16 অগস্ট: তালাবন্ধ ঘরের খাটের তলা থেকে উদ্ধার হল মহিলার দেহ । তাঁকে খুন করে ভাড়া মিটিয়ে এক বছরের ছেলেকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া থানার হিজলগড়া গ্রামে । মৃতের নাম রেণুকা পাত্র (22) ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটিতে বৈদ্যনাথ পাত্র নামে এক ব্যক্তি ভাড়া থাকতেন ৷ তাঁরই স্ত্রী রেণুকা৷ শুক্রবার বাড়িতে তালাবন্ধ করে বৈদ্যনাথ তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান । যাওয়ার সময় বাড়ির মালিককে বাড়ির ভাড়াও মিটিয়ে দিয়ে যান তিনি । কিন্তু পরে বাড়ির মালিকের সন্দেহ হয় । বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয় । পুলিশ এলে ঘরের তালা ভেঙে দেখে, খাটের তলায় শোয়ানো আছে বৈদ্যনাথের স্ত্রী রেণুকার দেহ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেই নিজের সন্তানকে নিয়ে পালিয়েছেন বৈদ্যনাথ ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা বৈদ্যনাথ পাত্র । একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করতেন তিনি । প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার রায়দিঘি থানা এলাকার রেণুকা দাসকে । কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকতেন না বৈদ্যনাথ । জামুড়িয়ার হিজলগড়া গ্রামে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন তাঁরা । এক বছর আগে ওই ভাড়া বাড়িতেই বৈদ্যনাথ ও তাঁর স্ত্রীর একটি সন্তান হয় ।
বাড়ির মালিক তন্ময় মণ্ডল বলেন, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অশান্তির খবর পেতাম আমরা । কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে থাকি না, তাই খুব বেশি কিছু জানতাম না । প্রত্যেক মাসেই 15 তারিখে বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে যেতেন বৈদ্যনাথ । সেই মতো গতকালও আমার কাছে সাইকেল নিয়ে আসে । বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে যান । তাঁর সঙ্গে তার শিশু পুত্র ছিল । বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বৈদ্যনাথ বলেছিলেন রানিগঞ্জ যাব, আমার স্ত্রী আগেই সেখানে গিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "তাড়াতাড়ি বাড়িভাড়া মিটিয়ে বৈদ্যনাথ সাইকেল নিয়ে চলে যান । বিষয়টি নিয়ে আমার সন্দেহ হয় । এরপর আমি তাকে বেশ কয়েকবার ফোন করি । কিন্তু তিনি কোনোবারই ফোন তোলেননি । তখন আমি জামুড়িয়া থানার কেঁদা ফাঁড়িতে গিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করি । পুলিশ আসে এবং বাড়ির দরজা ভেঙে দেখা যায় খাটের তলায় শোয়ানো আছে বৈদ্যনাথের স্ত্রীর দেহ ।"
স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সোয়েলের কথায়, "খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি ঘর তালাবন্ধ ৷ পুলিশকে ফোন করে ডাকা হয় ৷ পুলিশ এসে তালা ভেঙে দেহ দেখতে পায় ৷ কলকাতায় মেয়েটার বাড়ি বলে জানতে পেরেছি ৷ ওদের মধ্যে প্রায়শ্যই ঝামেলা হতো ৷ ছেলেটার বাড়ি আমাদের এখানে ৷ তবে আমরা ছেলেটাকে চিনতাম না ৷"
জামুড়িয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । শনিবার তাঁর ময়নাতদন্ত হবে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্ত্রীকে খুন করে নিজের সন্তানকে নিয়ে পালিয়েছেন বৈদ্যনাথ । পারিবারিক অশান্তির কারণেই এই ঘটনা ।