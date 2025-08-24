সোনারপুর, 24 অগস্ট: বাকবিতণ্ডার মাঝে রান্নাঘর থেকে ছুরি নিয়ে এসে লিভ-ইন পার্টনারের চোখে গেঁথে দিলেন প্রেমিকা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ৷ অভিযুক্ত মাঝবয়সি মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতের নাম প্রতিমা দাস । অভিযোগ, দীর্ঘদিনের সহবাসের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের জেরেই এই রক্তাক্ত পরিণতি ।
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় 12 বছর ধরে প্রতিমা দাস ও শ্যামল দাস একসঙ্গে বাস করছিলেন ওই এলাকায় । তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক না-থাকলেও স্থানীয় মহলে তাঁরা দম্পতি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন । তবে সম্প্রতি শ্যামলের সঙ্গে অন্য এক মহিলার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় । এই সম্পর্কের বিষয়টি জানার পর থেকেই তাঁদের মধ্যে অশান্তি বেড়ে ওঠে ।
জানা গিয়েছে, ওই সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই প্রায়শই বাদানুবাদ হত দু'জনের মধ্যে । এরই মধ্যে রবিবার বিবাদ চরমে ওঠে । সেই সময় আচমকাই প্রতিমা দাস রান্নাঘর থেকে একটি ধারাল ছুরি নিয়ে এসে শ্যামল দাসের চোখে আঘাত করেন বলে অভিযোগ । ঘটনায় গুরুতর জখম হন শ্যামল । স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান । বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।
ঘটনার পর শ্যামল দাসের পক্ষ থেকে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ এবং প্রতিমা দাসকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । সোমবার তাঁকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷ বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"
এদিকে অভিযুক্ত প্রেমিকা সংবাদমাধ্যমের সামনে শ্যামল দাসকে আঘাতের কথা স্বীকার করে নেন ৷ তিনি বলেন, "অন্য মহিলার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল, তাই মেরেছি ৷"