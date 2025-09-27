তিন নাবালিকা-সহ মায়ের রহস্যমৃত্যু পুরুলিয়ায়, তদন্তে পুলিশ

তিন নাবালিকা-সহ মায়ের রহস্যমৃত্যু পুরুলিয়ায়, তদন্তে পুলিশ
রাতে খাবার খেয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে শুতে গিয়েছিলেন মা ৷ বাবা ফিরে দেখেন চারজনই সংজ্ঞাহীন ৷ পরে জানা যায় তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : September 27, 2025 at 8:44 PM IST
পুরুলিয়া, 27 সেপ্টেম্বর: পুজোর শুরুতেই মর্মান্তিক ঘটনা পুরুলিয়ায়। তিন নাবালিকা মেয়ে-সহ মায়ের রহস্যমৃত্যু। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানা এলাকার লতাপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় প্রিয়া গঁরাই (32), ও তাঁর তিন মেয়ে বৈশাখী গঁরাই (12), পল্লবী গঁরাই (10) এবং সৌরভী গঁরাই(6)-এর মৃত্যু হয়েছে।
রাতে খাবার খেয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে শুতে গিয়েছিলেন প্রিয়া ৷ শ্বশুর ছিলেন বারান্দায়। ঝাড়খণ্ড থেকে আনাজ বিক্রি করে রাত দশটা নাগাদ বাড়িতে আসেন স্বামী আনন্দ ৷ কারও সাড়া না পেয়ে তিনি ঘরে ঢোকেন ৷ বুঝতে পারেন তিন মেয়ে ও স্ত্রী অচেতন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য চারজনকেই নিয়ে যাওয়া হয় বান্দোয়ানের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসক চারজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এরপর শুক্রবার সকালে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ গুলি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন মানবাজার মহকুমা এলাকার পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বান্দোয়ান থানার পুলিশ।
জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) যোধাবর অবিনাশ ভীমরাও বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।" আনন্দ বলেন, "কীভাবে এসব ঘটনা ঘটে গেল তা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না ৷ রাত 10টার সময় বাজার থেকে এসে সবাইকে ডাকলাম ৷ কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি বিছানায় পড়ে আছে সবাই। আমার গোটা পরিবারটাই শেষ হয়ে গেল।" গঁরাই পরিবারের পড়শি হলধর মাহাত বলেন, "সন্ধ্যায় মেয়েগুলো আমাদের বাড়িতে এসেছিল ৷ আচমকা কী হয়ে গেল সেটা বুঝতেই পারছি না। আজ পর্যন্ত ওদের বাড়িতে কোনওদিন ঝগড়া ঝামেলা হয়েছে বলে আমারা শুনিনি।"
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বান্দোয়ান থানার পুলিশ ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই চারজন মুড়ি খেয়েছিল ৷ সেই মুড়ি থেকেই বিষক্রিয়ায় তাদের প্রাণ গিয়েছে নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ শ্বশুর ও স্বামীর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পরিবারের আত্মীয়দের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ৷ সকলের বয়ান মিলিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ কারও কথার মধ্যে কোনওরকম অসঙ্গতি আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বিষক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনওভাবে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷