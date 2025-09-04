বর্ধমান, 4 সেপ্টেম্বর: ঘর থেকে মা ও মেয়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার ৷ তা ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান শহরে। বুধবার রাতে বর্ধমান থানার পুলিশ লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকার এক বাড়ি থেকে তালা ভেঙে দু'জনের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিখা ভট্টাচার্য (55) ও তৃষা ভট্টাচার্য (30) সম্পর্কে মা ও মেয়ে। খুন নাকি আত্মহত্যা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
ওইদিন রাতে বর্ধমান থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকার একটা বাড়ি থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ওই বাড়ির বাইরের গেটে তালা ঝোলানো আছে বলেও জানতে পারে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখতে পায় বিছানায় মা ও মেয়ের দেহ পড়ে আছে । তাদের দেহ চাদরে ঢাকা। ঘরে এসিও চলছে। পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। বর্ধমান থানার পুলিশ জানিয়েছে বাড়ি থেকে দুই মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
বুধবার রাতে এক প্রতিবেশী বাড়ির অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিখা ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অনেকবার ডাকাডাকির পরও কোনও সাড়া না-পেয়ে তিনি জানলার কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পান। তিনি স্থানীয় অন্যান্যদের ফোন করে বিষয়টি জানান। তারাও এসে ওই বাড়ির সামনে হাজির হয়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে মা ও মেয়ের দেহ উদ্ধার করে।
প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ওই মহিলার স্বামী স্বপন ভট্টাচার্যের বছর খানেক আগে মৃত্যু হয়। তিনি আরামবাগ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। মেয়ে তৃষা ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়েছিল বছর দেড়েক আগে। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জেরে তৃষা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। এমনিতেই তারা বেশি বাইরে বের হতেন না বলেও জানান প্রতিবেশীরা। আর বাইরে গেলেও সেভাবে কারোর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। বেশিরভাগ সময় তারা অনলাইনেই কেনাকাটা করতেন।
গত সাতদিন ধরে মা বা মেয়ে কাউকেই বাইরে বের হতে দেখেননি প্রতিবেশীরা। মানসিক অবসাদে তারা বিষ খেয়ে থাকতে পারেন বলেই অনুমান স্থানীয়দের। মৃতার আত্মীয় চঞ্চল মণ্ডল বলেন, "বাড়ির গৃহকত্রী ছিলেন শিখা ভট্টাচার্য। বছরখানেক আগে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জেরে তার মেয়ে বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। মা ও মেয়ে দুজনেই বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পুলিশ দেহ নিয়ে গিয়েছে।"