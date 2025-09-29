মহাসপ্তমীর সকালে বন্ধ ঘরে উদ্ধার মা-সন্তান সহ-3 জনের দেহ
পুজোর শুরুতেই ঘটে গেল মার্মান্তিক ঘটনা ৷ দেহ উদ্ধারের ঘটনায় মহিলার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : September 29, 2025 at 6:10 PM IST
মালদা, 29 সেপ্টেম্বর: বোধনেই বিসর্জন ! মহাসপ্তমীর সকালে ঘর থেকে উদ্ধার মা ও দুই সন্তানের দেহ ৷ মৃতদের নাম রূপালি হালদার (28), অয়ন হালদার (7) এবং রিমি হালদার (6 মাস) ৷ তিনজনের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ ৷ আটক করা হয়েছে মৃত বধূ রূপালি স্বামী অসিত হালদারকে ৷
পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "মালদা থানার পুলিশ দেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্বামীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷ তবে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷"
পুরাতন মালদা পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি গভর্নমেন্ট কলোনির নীচুপাড়ার বাসিন্দা অসিত হালদার ৷ পেশায় স্বর্ণকার ৷ বছর আটেক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর এলাকার রূপালির সঙ্গে ৷ তাঁদের সংসারে সাত বছরের ছেলে আর ছ’মাসের মেয়ে আছে ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বিয়ের পর প্রথমদিকে অসিত-রূপালির দাম্পত্য জীবন ঠিকভাবেই চলছিল ৷ কিন্তু, কয়েকমাস পর রূপালির আচরণ বদলাতে থাকে বলে অভিযোগ ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, যে কোনও বিষয়ে তাঁর জেদ প্রকাশ পেতে শুরু করে ৷ এনিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অশান্তিও শুরু হয়ে যায় ৷ অশান্তি এড়াতে অসিত স্ত্রীর সব কথাই মেনে নিতেন বলে দাবি করা হয়েছে ৷ কিন্তু, বছরখানেক পর রূপালি জানিয়ে দেন, তিনি আর শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন না ৷ স্বামীকে নিয়ে তিনি বাবার বাড়িতে থাকবেন ৷ স্ত্রীর সেই শর্তও মেনে নিয়েছিলেন অসিত ৷ গঙ্গারামপুরের একটি সোনার দোকানেও কাজ খুঁজে নেন ৷ স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করতে শুরু করেন ৷
সম্প্রতি তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে নিজের বাড়িতে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ স্বামীর সেই সিদ্ধান্ত মেনেও নেন রূপালি ৷ মাস তিনেক আগে তাঁরা ফিরে আসেন বাচামারি নীচুপাড়ার বাড়িতে ৷ কিন্তু, তাঁদের দাম্পত্য জীবনের অশান্তি মেটেনি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ ছোটখাটো বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা লেগে থাকত ৷
অসিতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, ষষ্ঠীর রাতে অসিত ছেলেকে পুজো দেখাতে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেন ৷ কিন্তু, রূপালি জানিয়ে দেন, অসিত একা পুজো দেখতে গেলে যেতে পারেন ৷ কিন্তু, ছেলেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না ৷ এনিয়ে তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত অশান্তি হয় ৷ একসময় ছেলে-মেয়েকে নিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন রূপালি ৷ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন ৷
পরিবারের দাবি, সকাল ন’টা বেজে গেলেও রূপালি কিংবা তাঁর ছেলেমেয়ে ঘুম থেকে না-ওঠায় খটকা লাগে পরিবারের সদস্যদের ৷ তাঁরা সবাই ডাকাডাকি শুরু করেন ৷ দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন ৷ ততক্ষণে চলে আসেন আশেপাশের বাড়ির লোকজনও ৷ তাঁরা ডাকাডাকি শুরু করেন ৷ তাতেও কারও সাড়াশব্দ না-পেয়ে সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ সবাই ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেন ৷ ঘরের মধ্যে রূপালির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তাঁরা ৷ আর তাঁর দুই সন্তান অয়ন ও রিমি পড়ে রয়েছে বিছানায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় কাউন্সিলর শ্যাম মণ্ডল ৷ তিনিই খবর দেন মালদা থানায় ৷ পরে পুলিশ এসে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় অসিতকে ৷
অসিতের বাবা অরুণ হালদার বলেন, "আজ ছেলের স্ত্রী -সহ নাতি-নাতনির মৃতদেহ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ৷ দাম্পত্য অশান্তির জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ গতকাল রাতেও ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল ৷ আমার ছেলে তার সন্তান নিয়ে ঘুরতে যেতে চেয়েছিল ৷ কিন্তু স্ত্রী ছেলেকে ছাড়তে রাজি হয়নি ৷ এ নিয়ে শুরু হয় অশান্তি ৷"