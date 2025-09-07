হরিদেবপুরে জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গণধর্ষণ ! পলাতক 2 অভিযুক্ত
হরিদেবপুরে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৷ পলাতক দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷
Published : September 7, 2025 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: ফের শহরে গণধর্ষণের ঘটনা ! হরিদেবপুরে জন্মদিনের পার্টিতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে এক তরুণীর উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠল তাঁর এক বন্ধু ও তাঁর সঙ্গীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনার পর থেকেই পলাতক দুই অভিযুক্ত ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ ৷ নির্যাতিতার পরিবার এবং পরিচিতদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলছে তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গত শুক্রবার অর্থাৎ 5 সেপ্টেম্বরের ৷ বছর কুড়ির তরুণীর অভিযোগ, ওই দিন রাত 10টা 45 মিনিটে তাঁকে তাঁর এক পুরুষ বন্ধু একটি বাড়িতে নিয়ে যান ৷ তিনি তরুণীকে বলেছিলেন জন্মদিনের পার্টিতে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ তবে অভিযোগ, সেই বাড়িতে যাওয়ার পর, যাঁর বাড়ি তিনি ছাড়া জন্মদিনে আমন্ত্রিত হিসেবে আর কারওকে দেখতে পাননি ওই তরুণী ৷ এরপর ওই বাড়িতেই তাঁকে তাঁর পুরুষ বন্ধু ও বাড়ির এক সদস্য মিলে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ৷ দুই অভিযুক্ত মিলে সারারাত ধরে তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার চালান বলে পুলিশকে জানিয়েছেন ওই তরুণী ৷
পুলিশ জানিয়েছে, রাতভর নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর পরদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কোনওক্রমে তরুণী ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন ৷ গোটা ঘটনা তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানান ৷ এরপর ওই তরুণী ও তাঁর পরিবার শনিবারই হরিদেবপুর থানায় গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে ৷ তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । ঘটনার পর থেকেই দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এই ঘটনায় এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, যে বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে সেই বাড়িতেও তদন্ত চলছে । পার্টিতে আরও কেউ উপস্থিত ছিল কি না, কিংবা ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কি না, সে ব্যাপারেও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে । খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পলাতক দুই যুবককে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য তল্লাশি অভিযান চলছে । এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
উল্লেখ্য, এই ঘটনার পর ফের বড়সড় প্রশ্নের মুখে শহরের নারী নিরাপত্তা ! আরজি কর কাণ্ডের পর গত জুন মাসে কসবার আইন কলেজে ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধীরা ৷ আবারও এমনই একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এল ৷ দ্রুত এর কিনারা করার চেষ্টায় পুলিশ ৷