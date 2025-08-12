ETV Bharat / state

নেগেটিভ চরিত্রে দেখানো হচ্ছে, পুলিশকর্মীদের 'হেনস্তার' প্রতিবাদে সরব স্ত্রীরা - KOLKATA POLICE

পুলিশকর্মীদের স্ত্রীদের অভিযোগ, স্বামীদের হেনস্তায় তাঁদের ও বাচ্চাদের উপর নেতিবাচক এবং কুপ্রভাব পড়ছে । পুলিশকর্মীদের ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হচ্ছে ।

kolkata police
পুলিশকর্মীদের হেনস্তার প্রতিবাদে সরব স্ত্রীরা (ফাইল চিত্র)
Published : August 12, 2025 at 6:18 PM IST

কলকাতা, 12 অগস্ট: রাজ্য এবং কলকাতায় বারবার পুলিশকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে । এবার এর প্রতিবাদে সরব হলেন পুলিশকর্মীদের স্ত্রীরা । তাঁদের অভিযোগ, পুলিশকে একাধিক সময়ে একাধিক বাহানায় ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হচ্ছে । তাঁরা এই অপমানের বিরুদ্ধেই এবার সরব হয়েছেন ।

পুলিশকর্মীদের স্ত্রীদের আরও অভিযোগ, বিরোধী দলের মিছিল থেকে কখনও পুলিশকে জুতো দেখানো হচ্ছে, আবার কখনও জুতোপেটা করা হচ্ছে । গালাগালি দেওয়া হচ্ছে তো আবার কখনও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিমা করা হচ্ছে । এতে বাদ যাচ্ছেন না মহিলা পুলিশকর্মীরাও । বিরোধী দলের তরফ থেকে একাধিকবার পুলিশকর্মীদের ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হচ্ছে । বারবার পুলিশের বিরুদ্ধে এইভাবে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করায় তাতে তারা সামাজিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছেন । তাদের পরিবারেও ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ ।

এদিন এমনই সব অভিযোগ নিয়ে কলকাতা প্রেসক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে একত্রিত হন কয়েকজন পুলিশকর্মীর স্ত্রী । তাঁদের কথায়, তাঁদের সন্তানরাও স্কুলে যায় । সারাক্ষণ পুলিশকে একটা নেগেটিভ চরিত্রে দেখানো হচ্ছে । তার ফলে তাদের উপর মানসিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং পরিবারেও কুপ্রভাব পড়ছে ।

এদিন এক পুলিশকর্মীর স্ত্রী বলেন, "আমাদের ছেলেমেয়েরা ঠিকভাবে স্কুলে যেতে পারছে না । তারাও একাধিকবার হেনস্থার সম্মুখীন হচ্ছে । কারণ শুধু তার পরিবারের সদস্যরা কেউ পুলিশে চাকরি করে কিংবা তার বাবা বা মা পুলিশ কর্মচারী তাই জন্যই তারা বাইরেও হেনস্থা হচ্ছে ।" তাঁদের দাবি, অবিলম্বে পুলিশের বিরুদ্ধে এই প্রকারের নেতিবাচক ব্যবহার বন্ধ করা হোক ।

সেই সময় সাংবাদিকদের তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়, বীরভূমের একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা যখন থানার একজন বড়বাবুকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করলেন সেই সময় কেন পুলিশকর্মীদের স্ত্রীরা সাংবাদিক বৈঠক করলেন না ? এই প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন পুলিশকর্মীর স্ত্রীরা । সাংবাদিকদের সঙ্গে রীতিমতো তর্কাতর্কি শুরু করে দেন ।

যদিও পুলিশকর্মীদের স্ত্রীদের অভিযোগ, একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে রক্ষাকবচ নিয়ে পুলিশকে বিনা কারণে অপমান এবং লাঞ্ছনা করছে । এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েই মঙ্গলবার সামনে এলেন তাঁরা । তাঁদের আরও অভিযোগ, আন্দোলনের নামে কলকাতায় ও শহরতলিতে বিভিন্ন প্রান্তে নানারকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে ৷ দায়ী করা হচ্ছে পুলিশকে । শুধু দায়ী করা হচ্ছে না, বরং পুলিশকর্মীদের এমনভাবে আহত করা হচ্ছে যার জেরে এক পুলিশ সার্জেন্টের চোখ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে ।

