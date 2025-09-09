ETV Bharat / state

আড়িয়াদহ-কাণ্ডে উলটপুরাণ ! ধৃত জয়ন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ‍্য দেওয়া ব্যক্তিই এবার গ্রেফতার

Ariadaha case
ধৃত সাক্ষী বিমল পাঁজা (নিজস্ব ছবি)
Published : September 9, 2025 at 8:08 PM IST

6 Min Read
কামারহাটি, 9 সেপ্টেম্বর: আড়িয়াদহকাণ্ডে উলটপুরাণ ! মা-ছেলেকে মারধরের ঘটনায় ধৃত জয়ন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ‍্য দেওয়া এক ব্যক্তিকেই এবার গ্রেফতার করল বেলঘরিয়া থানার পুলিশ । ধৃতের নাম বিমল পাঁজা ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই সাক্ষীর বিরুদ্ধে মারধর এবং প্রাণনাশের পালটা হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে । তিনি জয়ন্ত সিংয়ের শাগরেদ সুশোভন সরখেলকে রাস্তায় পেয়ে মারধর ও হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে । যদিও বিমলের পরিবারের দাবি, সুশোভনই মদ‍্যপ অবস্থায় আগে তাঁর পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকি দেন । তা দেখতে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারাই জয়ন্ত'র শাগরেদকে ধরে চড়-থাপ্পড় মেরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ।

আড়িয়াদহ-কাণ্ডে উলটপুরাণ ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অভিযোগ পেয়ে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ বিমল পাঁজাকে চিহ্নিত করে । এর পরেই আড়িয়াদহের বাড়ি থেকে পাকড়াও করা হয় তাঁকে । মঙ্গলবারই ব‍্যারাকপুর মহকুমা আদালতে আড়িয়াদহ মামলার শুনানি ছিল । তার আগে সোমবার রাতে আড়িয়াদহ-কাণ্ডে সাক্ষীর গ্রেফতারিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে । পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ।

Ariadaha case
সুশোভনের বাবা অভিযোগকারী স্বপন সরখেল (নিজস্ব ছবি)

অনেকে এও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন যদি হুমকি, পালটা হুমকি ও মারধরের ঘটনা ঘটেই থাকে, তাহলে পুলিশ একতরফা কেন ব্যবস্থা নিল ? অভিযোগ হলে তো দু'তরফেই পদক্ষেপ করার কথা ছিল বেলঘরিয়া থানার পুলিশের ? কিন্তু, সেখানে পুলিশের এই 'অতি সক্রিয়তা' ভালোভাবে নিচ্ছেন না আড়িয়াদহের বাসিন্দাদের একাংশ । পালটা পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, মারধরের ঘটনার আপাতত কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যালে চিকিৎসা চলছে আহত সুশোভনের । তাই তাঁর বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ঠিকই । তবে তিনি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই সুশোভনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে ।

Ariadaha case
সুশোভন সরখেলকে রাস্তায় মারধরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে । সেদিন রাতে আড়িয়াদহ এলাকায় বাইকে করে এসে জয়ন্ত'র শাগরেদ সুশোভন সরখেল বিমল পাঁজা ও তাঁর পরিবারকে 'হুমকি' দেন বলে অভিযোগ । উঠেছে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দেওয়ার অভিযোগও । এর পরেই এলাকার বাসিন্দারা রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন । এমনকি, সুশোভনকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ জয়ন্তর ওই শাগরেদকে উদ্ধার করে ঘটনাস্থল থেকে । তাঁকে পুলিশের গাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় । আপাতত সেখানেই চিকিৎসা চলছে সুশোভনের ।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি ফেসবুক লাইভ করে বলেন, "আমি সেদিন রাতে বাড়ির দিকে ফিরছিলাম । হঠাৎই সায়নদীপ পাঁজা ও তাঁর দলবল লোহার রড এবং আগ্নেয়াস্ত্রের বাট দিয়ে মারধর শুরু করে । সায়নদীপ ছাড়াও বিমল পাঁজা এবং সজল পাঁজাও ছিলেন ওই দলে । রাস্তা থেকে মারধর করতে করতে পাশের একটি গলিতে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে । সেখানে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বলা হয় তোকে ও তাঁর বাবাকে জানে খতম করে দেব । কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না । দেখেছিস তো কী করেছি । আরও কী কী করতে হয় সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দেব তোঁকে । আমি ভীষণ আতঙ্কিত । পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি, এঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করা হোক ।"

Ariadaha case
জখম সুশোভন সরখেল (নিজস্ব ছবি)

যদিও গ্রেফতার হওয়ার আগে আড়িয়াদহ মামলার অন‍্যতম সাক্ষী বিমল পাঁজা সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, "সাক্ষ্যদানের সময় এলেই এই সুশোভন সরখেল'রা বাড়ি বয়ে এসে হুমকি দিয়ে যায় । রবিবারও সেই একই ঘটনা ঘটায় সুশোভন । বাইকে করে তিন-চার জনকে সঙ্গে নিয়ে এসে রাস্তায় ওপর দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকি দিচ্ছিল । তা দেখতে পেয়ে এলাকার লোকজন সুশোভনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় । বাকিরা পালিয়ে যায় । আগেও সে প্রকাশ্যে ফেসবুক লাইভ করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল আমাদের । ওঁদের উদ্দেশ্যই হল হুমকি দিয়ে সাক্ষীদের যেন তেন প্রকারে দমানো । দমাতে পারলেই জয়ন্ত সিংয়ের জেল থেকে বেরনোর পথ সুগম হবে, এটা ওঁরা ভালো করে জানে । তাই, এখন হুমকির পথ বেছে নিয়েছে জয়ন্ত'র দলবল ।"

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিমল পাঁজা আরও বলেন, "পুলিশ সুশোভনকে নিয়ে গিয়ে কী করল, কিচ্ছু জানি না । বেলঘরিয়া থানা কী করছে সেটাও বুঝতে পারছি না । এলাকার সাধারণ মানুষ বলছে কামারহাটিতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ঠেকাতে এবার কালীঘাটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন । যে অরাজকতা চলছে, তাতে আমি ভীষণ আতঙ্কিত । বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না ।"

এদিকে, সুশোভনকে পালটা মারধরের অভিযোগ তুলে সোমবার পুলিশের দ্বারস্থ হন আক্রান্ত সুশোভনের পরিবার । দল বেঁধে তাঁরা বিমল ও তাঁর পরিবারের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে আসেন বেলঘরিয়া থানায় । এ নিয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি(সাউথ) অনুপম সিং বলেন, "হুমকি ও মারধরের দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে । দুটি অভিযোগই গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদেরও গ্রেফতার করার প্রক্রিয়া চলছে ।"

প্রসঙ্গত, গত বছরের জুলাই মাসে এই আড়িয়াদহেই এক নারকীয় ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল রাজ‍্যবাসী । সেদিন আড়িয়াদহে এক যুবক ও তাঁর মাকে রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছিল জয়ন্ত সিং ও তার মস্তানবাহিনীর বিরুদ্ধে । এর পরেই আড়িয়াদহের 'ত্রাস' জয়ন্ত'র একের পর এক কুকীর্তি সামনে আসতে শুরু করে । স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে পুলিশ শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত সিং ও তার শাগরেদ-দের একে একে গ্রেফতার করতে বাধ্য হন ।

আড়িয়াদহ মামলায় মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিং আপাতত জেলে বন্দি রয়েছেন । তবে, তাঁর শাগরেদরা এখনও সক্রিয় এলাকায় । বিশেষ করে জয়ন্ত'র বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় সাক্ষীদের বাধা দিতে বারবার হুমকি'র অভিযোগ উঠেছে তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে । একই ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বিমল পাঁজা এবং তাঁর পরিবারকেও বলেও অভিযোগ ।

অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস আগে গাড়িতে বসে বিমল পাঁজার নাম করে প্রাণনাশের হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে দেখা যায় জয়ন্ত'র শাগরেদ সুশোভন সরখেলকে । সেই ঘটনায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারও করেছিল । কিছুদিন জেলে থাকার পর সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন সুশোভন । জামিনে মুক্ত হয়েই ফের তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে । যা ঘিরেই এখন সরগরম আড়িয়াদহ ৷

