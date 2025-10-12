ETV Bharat / state

অবশেষে বঙ্গে বিদায় বর্ষা, দুয়ারে শীত !

বর্ষা শেষ হতে না হতে হালকা হলেও শীতের আমেজ তৈরি হয়েছে রাজ্যে ৷ তা আরও কিছুদিন বজায় থাকতে চলেছে বলে মনে করে হাওয়া অফিস ৷

অবশেষে রাজ্য থেকে বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা (ছবি : পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2025 at 8:42 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 12 অক্টোবর: অবশেষে রাজ্য থেকে বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। আজ, রবিবার (12 অক্টোবর) উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগামী 18 অক্টোবর শনিবার দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা।

বৃষ্টি কমার পর থেকেই রাজ্যে যেন অকাল শীতের আমেজ ৷ খানিকটা করে পড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা ৷ আগামী কয়েকদিনও পরিস্থিতির বিশেষ বদল হবে না বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ তার মানে বর্ষা শেষ হতে না হতে এই যে শীত শীত ভাব তৈরি হয়েছে তা আরও কিছুদিন বজায় থাকতে চলেছে ৷

চলতি বছরের শুরু থেকেই মারমুখী ব্যাটিং করেছে বর্ষা। কখনও নিম্নচাপ, আবার কখনও দফায় দফায় বর্ষার সাধারণ বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিনবঙ্গে। তবে এখন সে সবই অতীত ৷ বর্তমানে ভারী বৃষ্টির আর তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর শনিবার রাতে একটি বুলেটিন প্রকাশ করে জানিয়েছে, বারাণসী, জবলপুর, আকোলা এবং আলিবাগ থেকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে বর্ষা। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের বাকি অংশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগঢ় এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিমের কিছু অংশ থেকেও আগামী দু’-তিন দিনে বর্ষা বিদায় নিতে পারে।

দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। তার প্রভাবে আজ রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আগামিকাল সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। পশ্চিমের জেলা মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান থেকে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা নতুন সপ্তাহে। আপাতত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আকাশ বেশির ভাগ সময় থাকবে মেঘমুক্ত। কখনও আংশিক মেঘলাও থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকায় স্থানীয়ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও কমবে।

শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24. 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ। আজ রবিবার দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷

