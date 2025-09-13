ETV Bharat / state

শুরু প্রক্রিয়া, সময়ের আগেই দেশে বর্ষা বিদায়

আর দিন দুয়েকের মধ্য়েই শুরু হবে বর্ষার বিদায় পর্ব ৷ এবার দেশে বর্ষা এসেছিল নির্ধারিত সময়ের আগে ৷ বিদায়ের সময়ও বজায় থাকবে সেই প্রবণতা !

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025 at 7:36 AM IST

Updated : September 13, 2025 at 8:31 AM IST

কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: মেলালেন তিনি মেলালেন ! প্রবেশের মতো সময়ের আগেই বিদায়ের পথে বর্ষা ৷ শুক্রবার গভীর রাতে এমনই জানা গেল ৷ দেশে বর্ষা আসে কেরল হয়ে আর বিদায়ের পর্ব শুরু হয় উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে ৷ সাধারণত 17 সেপ্টেম্বর থেকে বিদায় নিতে শুরু করে মৌসুমী বায়ু ৷ প্রায় একমাস সময় নিয়ে 15 অক্টোবর বা তার আশপাশে দেশ থেকে বিদায় নেয় বর্ষা ৷ এবার 15 সেপ্টেম্বর মানে আগামী সোমবার থেকেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷

উমার বাপেরবাড়ি আসার অপেক্ষায় থাকা বাঙালিদের জন্য এই পূর্বাভাসের একটা বিশেষ মানে আছে ৷ দেশের একটি অংশ থেকে বর্ষা সময়ের আগে বিদায় নিচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় আশা করা যায় অন্য অংশ থেকেও সময়ের আগে বিদায় নেবে ৷ তবে একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে তাতে খুশি হওয়ার তেমন কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই ৷ বঙ্গে বর্ষা বিদায় নেয় 12 অক্টোবর বা তার আশাপাশে ৷ এবার সেটা কয়েক দিন এগিয়ে এলেও পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না ৷ কারণ, পুজো শুরু সেপ্টেম্বরের শেষে ৷ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের শেষে লক্ষ্মীপুজো ! তার মানে বর্ষা আগে বিদায় নিলেও পুজোয় মেঘমুক্ত আকাশের দেখা মেলার আশা না করাই ভালো ৷ তার মানে কি পুজোর চারদিনই বৃষ্টি হবে ? হাওয়া অফিস বলছে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এখনও আসেনি ৷

এদিকে, অস্বস্তিকর গরমে জেরবার বাংলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিলেও তার দেখা মিলছে না। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দেখা নেই। আকাশ মেঘ জমছে। তাতে অস্বস্তি আরও বাড়ছে। তবে এরইমধ্যে আজও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলেছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গে আগামী সপ্তাহে শুরু পর্যন্ত দুর্যোগ চলবে। কয়েকটি জেলায় হতে পারে ভারী বৃষ্টিও।

কেন বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে ?

বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। কিন্তু তার সরাসরি প্রভাব এ রাজ্যের আবহাওয়ায় পড়ছে না। পশ্চিম-মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চলটি। সেটির অবস্থান উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছে। অন্যদিকে, মৌসুমি অক্ষরেখাও এখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দুরত্ব বাড়িয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কম।

আজ, শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাদ যাবে না কলকাতাও। দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামিকাল রবিবার ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। পরশু সোমবার এবং মঙ্গলবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে রয়েছে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলছে। বিশেষ করে উপরের পাঁচ জেলা-দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কিছু জায়গায় আজ, শনিবার ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি তিন জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। এই পাঁচ জেলায় পরশু সোমবার পর্যন্ত টানা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2.2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 88 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ।

