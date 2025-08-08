Essay Contest 2025

ছাব্বিশের আগে জাতীয় ক্ষেত্রে কাছাকাছি কংগ্রেস-তৃণমূল ! প্রভাব পড়বে রাজ্য রাজনীতিতে ? - CONGRESS TMC EQUATION

ইন্ডিয়া জোটের নৈশভোজে বিশেষভাবে নজর কাড়ল রাহুল গান্ধির সঙ্গে অভিষেক ও ডেরেকের আলাদা করে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার ছবি ৷

আলাদা ভাবে কথা রাহুল, অভিষেক ও ডেরেকের (নিজস্ব চিত্র)
Published : August 8, 2025 at 3:14 PM IST

কলকাতা, 8 অগস্ট: আবারও ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া জোট । রাহুল গান্ধির ডাকে নৈশভোজে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন । তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও সেখানে উপস্থিত 24 দলের সদস্যরা । লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় ক্ষেত্রে কিছু যৌথ কর্মসূচি নিলেও ক্রমে দূরত্ব বেড়েছে ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস ও তৃণমূলের ৷ আর রাজ্য রাজনীতিতে তো দুই প্রান্তে দুই দল ৷ তবে ছাব্বিশের আগে আবারও হাত ও জোড়াফুলের ঘনিষ্ঠতা রাজ্য রাজনীতির জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷

বুধবার ইন্ডিয়া জোটের নৈশভোজে বিশেষভাবে নজর কাড়ল রাহুল গান্ধির সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাদা করে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার দৃশ্য । এসআইআর নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এক হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন । বছর ঘুরলেই অর্থাৎ 2026-এ রয়েছে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে রাহুল ও অভিষেকের কাছাকাছি আসার প্রভাব রাজ্য রাজনীতিতেও পড়ে কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

ইন্ডিয়া জোটের নৈশভোজে (নিজস্ব চিত্র)

লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধির ছবি লক্ষ্য করা গিয়েছিল । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই দূরত্ব সরিয়ে আবার তৃণমূল এবং কংগ্রেসের কাছাকাছি আসার মধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে । যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মুখে বলছেন কংগ্রেস যদি দু'পা হাটে, তবে চার পা হাঁটবে তৃণমূল কংগ্রেস । আর সেই জায়গা থেকেই জল্পনা, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও কি তৃণমূল এবং কংগ্রেসকে কাছাকাছি আসতে দেখা যেতে পারে ? প্রশ্ন উঠছে ভোটের বাংলায় কি আবারও হাত ধরতে দেখা যাবে জোড়া ফুলকে ?

এদিন এই বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে । তিনি বলেন,
"যখনই গণতন্ত্রের উপর আঘাত এসেছে বেশকিছু দল গণতন্ত্র বাঁচাতে একত্রিত হয়েছে । বিজেপি যখন ইলেকশন কমিশনের সাহায্য নিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার পথে উদ্যত হয়েছে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস একত্রিত হয়ে যে গণতন্ত্র বাঁচানোর চেষ্টা করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে !"

এই অবস্থায় সিপিএমের অবস্থান কী হবে এই মুহূর্তে সেটা দেখার বিষয় । জয়প্রকাশের কথায়, "এমনিতেই সিপিএম বাংলায় শূন্যতে এসে ঠেকেছে । বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তারা বিজেপির হাত ধরে বেঁচে আছে । এই অবস্থায় সিপিএমকেই ঠিক করতে হবে তারা কোন দিকে যাবে, তারা বিজেপির সঙ্গ দেবে, নাকি এই উদ্যোগের সঙ্গে থাকবে ।" যদিও কংগ্রেস ও তৃণমূলের এই সখ্যতাকে রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে এক সরলরেখায় রাখতে এখনই রাজি নন জয়প্রকাশ মজুমদার ।

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবিষয়ে বলেন, "এটা কেন্দ্রের রাজনীতির বিষয় ৷ এর সঙ্গে রাজ্যের প্রসঙ্গ গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 294টা আসনেই জাতীয় কংগ্রেস হাত প্রতীকে লড়াই করবে । এটাই আমাদের স্ট্যান্ড । আমাদের কর্মীরাও এটাই চান । সেজন্য ইতিমধ্যেই আমরা একদম অঞ্চল থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি । এখনও পর্যন্ত দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে যে বার্তা আমি পেয়েছি, তাতে 294টি আসনেই একক ভাবে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে ।"

অন্যদিকে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলছেন, "জাতীয় রাজনীতিতে ইন্ডিয়া জোট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বের করে দেওয়া হয়েছে এ কথা কংগ্রেসও কখনও বলেনি । আর ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস আর নেই সে কথা তৃণমূল কংগ্রেসও কখনও বলেনি । যেখানে অন্য সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা রয়েছেন, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস যে থাকবে এটাতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । বরং এটাই স্বাভাবিক । ফলে এই বৈঠককে সামনে রেখে রাজ্য ও রাজনীতিতে কোনও নতুন সমীকরণের জল্পনা উসকে দেওয়া ভিত্তিহীন ।"

তবে কংগ্রেস ও তৃণমূলের এই কাছে আসাকে আমল দিতে নারাজ বিজেপি ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ডা এসআইআর-এর পরিপন্থী । তৃণমূলের এজেন্ডা বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা, জিহাদি, মৃত ভোটারদের ভোটার তালিকায় রেখে দিয়ে নির্বাচন করা । আর নির্বাচন কমিশনের এজেন্ডা হল, আগামী বছরে নির্বাচনে একটা ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা উপহার দেওয়া । ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মানা সম্ভব না । যে যাই বলুক, যে যাই করুক, যতই নৈশভোজে যোগ দিক, জগন্নাথকে সাক্ষী রেখে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন ।"

