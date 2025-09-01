ETV Bharat / state

বিধবা খুনে অভিযুক্ত 'প্রেমিক', চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে - DURGAPUR WOMAN MURDER

নিজের দুই সন্তানকে ছেড়ে 'প্রেমিকে'র সঙ্গে আলাদা করে ঘর বানতে চাননি ৷ সেই 'অপরাধে'ই প্রাণ গেল মহিলার ৷

DURGAPUR WOMAN MURDER
ফাঁকা রাস্তায় বিধবাকে খুন প্রেমিকের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 6:13 PM IST

দুর্গাপুর, 1 সেপ্টেম্বর: স্বামী মারা গিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। পরে এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ভয়ঙ্কর পরণতি ডেকে আনল সেই প্রেম ! উদ্ধার হল জ্যোৎস্না বাগদি নামে ওই মহিলার রক্তাক্ত দেহ ৷

'প্রেমিক' হাড়ু বাগদির কথা মেনে সন্তানদের ছেড়ে নতুন করে সংসার পাততে চাননি জোৎস্না বাগদি। তার জেরেই তাঁকে খুন হতে হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের ৷ ঘটনায় অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

বিধবাকে খুন প্রেমিকের (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, রবিবার হাড়ু, জ্যোৎস্নাকে মানকরের একটি হোটেলে নিয়ে যায় ৷ সারাদিন থাকার পর রাতে সেখান থেকে বেরিয়ে যান দু'জনে ৷ এরপর ফাঁকা রাস্তায় হাডু ওই মহিলাকে খুন করেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ ৷ সুপার (কাঁকসা-বুদবুদ) সুমন জয়সওয়াল বলেন, "জ্যোৎস্নাকে খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে হাড়ু বাগদিকে। তার জেরা চলছে ৷ মৃতা তাঁর সন্তানদের ছেড়ে হাড়ুর সঙ্গে আলাদা করে সংসার পাততে চাননি বলেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। 19 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে বুদবুদের মারোগ্রাম যাওয়ার নির্জন রাস্তায় টোটোর মধ্যে জ্যোসৎস্নাকে খুন করে হাড়ু ৷ সেখান থেকেই গতকাল রাতে উদ্ধার হয় মহিলার রক্তাক্ত দেহ। " দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জ্যোৎস্না তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে বসবাস করতেন ৷ স্বামী বছর চারেক আগে মারা গিয়েছেন। ‌তারপর প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন জ্যোৎস্না ৷ মৃতার আত্মাীয় আলো বাগদি বলেন, "রবিবার জোৎস্না বাপেরবাড়ি গিয়েছিল ৷ সেখান থেকে সন্ধ্যায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু রাত হয়ে গেলেও বাড়ি আসেননি ৷ পরে গ্রামে ঢোকার মুখে একটি নির্জন জায়গা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তৎক্ষণাৎ বুদবুদ থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ বাড়িতে দুটো ছোট দুই ছেলে রয়েছে ৷ এখন তাদের কী হবে ? আমরা চাই অপরাধীর শাস্তি হোক।" স্থানীয় বাসিন্দা অসীম বাগদি বলেন, "এই ঘটনায় আমরা সকলেই আতঙ্কিত। ওই রাস্তায় আর একা বাড়ির মেয়েদের পাঠাতে পারব না। এলাকার মানুষ এবং জোৎস্নার পরিবার চাইছে যথার্থ তদন্ত করে দোষীদের কঠোরতম যাতে শাস্তি দেওয়া হোক।"

