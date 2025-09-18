ETV Bharat / state

ওয়াকফ হিংসায় মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্তদের কবে টাকা কবে দেবে রাজ্য ? প্রশ্ন হাইকোর্টের

পুজার আগে যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপুরণের টাকা পায় সেই বিষয়ে রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করে হাইকোর্ট।

Calcutta High Court
মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্তদের কবে টাকা কবে দেবে রাজ্য (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: 'ওয়াকফ সংশোধনী আইন 2025'-এর প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপুরণ কবে দেবে রাজ্য সরকার ? এক সপ্তাহের মধ্যে আদালতে তা জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের। একই সঙ্গে, পুজোর আগে যাতে তারা টাকা পায় তা দেখতেও বলেছে হাইকোর্ট ৷

পুজার আগে যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপুরণের টাকা পায় সেই বিষয়ে রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করে হাইকোর্ট। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্যাম্প যেমন রয়েছে সেরকই থাকবে আপাতত বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এক সপ্তাহ পরে ফের শুনানির জন্য রাখা হয়েছে মামলাটি ৷ বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী আদালতে জানান, সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মুল্যায়ন করে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে কোনও রিপোর্টের কপি দেওয়া হয়নি। এরপরই অবশ্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মুল্যায়নের সেই কপি অবিলম্বে রাজ্যকে দিতে।

অন্যদিকে, পারুল দাস নামে একজন মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জের দুই গোষ্ঠীর গোলমাল, গুলি, বোমা, খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মামলায় এনআই-এর ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, হাইকোর্ট এই মামলায় বারেবারে বলার পরেও এনআইএ তদন্ত হাতে নিতে এগিয়ে আসেনি।

এনআইএ, নাকি কেন্দ্রীয় সরকার, এই বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেবে, সেক্ষেত্রে আদালত ঢুকতে চাইছে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ তবে আদালতের আগের নির্দেশে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে NIA মনে করলে তদন্ত করতেই পারে। আগামী শুনানিতে ফের রাজ্যকে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 20 নভেম্বর পরবর্তী শুনানি।

For All Latest Updates

TAGGED:

কলকাতা হাইকোর্টWAQF BILL VIOLENCE IN MURSHIDABADMURSHIDABAD WAQF VIOLENCECALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.