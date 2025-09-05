মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো সংখ্যালঘুদের পড়াশোনায় জোর ! ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার উদ্বোধন পুলিশ সুপারের

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মোট চারটি 'সুরক্ষা' কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করল পুলিশ প্রশাসন ৷ প্রশিক্ষণ শেষে মিলবে চাকরির নিয়োগ ৷
Published : September 5, 2025 at 8:05 PM IST
মেদিনীপুর, 5 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব নবী দিবসে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পড়াশোনার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ জেলা পুলিশ প্রশাসনের ৷ সেই লক্ষ্যে বিনামূল্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের প্রকল্প চালু হল পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷ যার নাম রাখা হয়েছে 'সুরক্ষা কম্পিউটার স্কিল ট্রেনিং অ্যান্ড আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট' ৷ মেদিনীপুর শহরে এই কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ৷ এ নিয়ে মোট চারটি সেন্টারের উদ্বোধন হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৷
সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার ট্রেনিং দিতে পুলিশের উদ্যোগে মেদিনীপুরে এর সূচনা হল ৷ এই ট্রেনিং সেন্টারে একসঙ্গে 15 জন পড়ুয়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিতে পারবে ৷ সেই সঙ্গে শংসাপত্র পাওয়ার পর মেধা অনুযায়ী নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হবে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফেই ৷
মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল, সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে ৷ সেই সঙ্গে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে ৷ সেই মতো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের 23 নম্বর ওয়ার্ডে একটি 'সুরক্ষা' সেন্টারের উদ্বোধন করা হয় ৷
এই কম্পিউটার সেন্টার থেকে শংসাপত্র পাওয়া ছেলেমেয়েদের এমএসএমই-তে চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে ৷ উল্লেখ্য, এর আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে তিনটি সেন্টারের উদ্বোধন হয় ৷ চতুর্থ সেন্টারটির উদ্বোধন হয় খোদ মেদিনীপুর শহরে ৷ এ দিন ছিল বিশ্ব নবী দিবস ৷ সেই দিনেই এই সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে ৷
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার বলেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে এডুকেশনের প্রতি ফোকাস করতে ৷ তাই আমরা আজকের এই বিশেষ দিনটি বেছে নিয়েছি ৷ আজকে আমরা এই সুরক্ষা কম্পিউটার স্কিল ট্রেনিং অ্যান্ড আপগ্রেডেশন প্রজেক্টের উদ্বোধন করলাম ৷ এই সেন্টারে একসঙ্গে 15 জন ছেলেমেয়ে ট্রেনিং নিতে পারবেন ৷ শুধু ডিপ্লোমা কোর্স নয়, সেই সঙ্গে অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ এখানেই পাবেন ৷ এরপর তাঁরা যাতে শিল্পোদ্যোগী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং চাকরির সুযোগ পান, তার ব্যবস্থা করা হবে ৷