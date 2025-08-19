ETV Bharat / state

কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে যোগী-রাজ্যে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ বাংলার যুবক - BENGAL YOUNG MAN MISSING

কেদারনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু রামলালার শহরে ঘটে যায় অঘটন ৷ সঙ্গী বন্ধুরা অনেক খুঁজেও ওই যুবকের কোনও সন্ধান পাননি ৷

ছেলের পথ চেয়ে বসে মা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 5:27 PM IST

গঙ্গারামপুর, 19 অগস্ট: কেদারনাথ থেকে বাড়ি ফেরার পথে উত্তরপ্রদেশে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন বাংলার যুবক ৷ ওই যুবকের নাম রাজা হালদার ৷ বয়স 25 বছর ৷ বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর এলাকায় । ছেলের বাড়ি ফিরে আসার আকুল অপেক্ষায় দিন গুনছেন মা ।

পাশাপাশি এই ঘটনায় গঙ্গারামপুর থানায় যুবকের নিখোঁজ হওয়ার লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে যাওয়া হয় ৷ অভিযোগ, আইন অবমাননা করেই গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ সেই ডায়েরি নিতে অস্বীকার করে ৷ রাতেই খবর পেয়ে যুবকের বাড়িতে আসেন গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় । তিনি যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি আশ্বস্ত করেন, খুব তাড়াতাড়ি রাজাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে ।

যোগী-রাজ্যে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ বাংলার যুবক (ইটিভি ভারত)

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার অন্যান্য যুবকের সঙ্গে 18 জুলাই বাড়ি থেকে কেদারনাথ যাত্রার জন্য রওয়া দেন রাজা । কেদারনাথ দর্শনের পর সেখান থেকে সকলে মিলে পৌঁছন উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যার রাম মন্দিরে । সেখানেই রাস্তায় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন রাজা । বন্ধুরা রাজাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পরে আর পাননি বলে দাবি করেছেন । অবশেষে নিখোঁজ যুবকের সঙ্গে যাওয়া বাকি বন্ধুরা সবাই বাড়িতে ফিরে আসেন । এরপর প্রায় 17 দিন পার হলেও রাজা আজও বাড়ি ফেরেননি । কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর মা । মন খারাপ প্রতিবেশীদেরও । সবাই চাইছেন রাজা বাড়ি ফিরে আসুক ।

নিখোঁজ যুবক রাজা হালদার (নিজস্ব ছবি)

নিখোঁজ যুবকের মা ললিতা হালদার বলেন, "গত 18 জুলাই রাজা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কেদারনাথ বাবাধাম যাবে বলে । বলে গিয়েছিল মা 20 থেকে 25 দিনের মাথায় ফিরে আসব । কেদারনাথের জল দেওয়ার পরেই তার বন্ধুরা ফোন করে জানায়, অযোধ্যা আসার সময় রাজা হারিয়ে গিয়েছে । তার বন্ধুরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে ফিরে পায়নি বলে জানায় ৷ তারপর রাজাকে ছাড়াই সমস্ত বন্ধুরা বাড়িতে ফিরে আসে । কিন্তু প্রায় 17 দিন গড়িয়ে গেল রাজা এখনও পর্যন্ত বাড়িতে আসেনি । আমার ছেলেকে খুঁজে দিক ৷ আমরা এখন কী করব বুঝে উঠতে পারছি না ।"

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন রাজার মা (নিজস্ব ছবি)

আপাতত বিধায়কের আশ্বাসই ভরসা নিখোঁজ যুবকের পরিবারের ৷ গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "গঙ্গারামপুর পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজা হালদার ৷ তার বন্ধুদের সঙ্গে কেদারনাথ ঘুরতে গিয়েছিল । প্রায় 17দিন হল এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ । রাজার মা গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করতে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । আমি সবরকমভাবে চেষ্টা করব ওই যুবককে ফিরিয়ে আনার ৷"

নিখোঁজ যুবকের বাড়িতে বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় (নিজস্ব ছবি)

