কলকাতা, 7 অগস্ট: বৃষ্টি এবার বিরতির পথে ! টানা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এবার রোদের দেখা মিলতে চলেছে ৷ বর্ষার এই পর্বে কমতে চলেছে বৃষ্টির দাপট। গত 24 ঘণ্টায় অনেকটাই কমেছে বৃষ্টির দাপট। যদিও আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বিশেষত উত্তরের জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে ৷
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 4.5 কিলোমিটার ওপরে অবস্থিত অক্ষরেখাটি উত্তর-পশ্চিম বিহার থেকে উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা বর্তমানে ফিরোজপুর, করনাল, মোরাদাবাদ, খেড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে অরুণাচল প্রদেশের হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 7.6 কিলোমিটার উচ্চতায় বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্তও অবস্থান করছে। এই তিনের প্রভাবে রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব বেশি।
উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার অধিকাংশ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপরের চারটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (7-20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে। কোচবিহার ও মালদায় এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আগামিকাল শুক্রবার উত্তরের চার জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, প্রায় সর্বত্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার উপরের তিন জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং ও কোচবিহারে এক বা দুটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার প্রায় সব জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিশেষত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় দুই-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। জেলার বাকি অংশে ঝোড়ো হাওয়া 30-40 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার বেগে বইতে পারে। শুক্রবারও অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার থেকে সোমবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সুতরাং, বৃষ্টির দাপট কমছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ৷
বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ, সর্বনিম্ন 89 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ 25.4 মিলিমিটার। আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।