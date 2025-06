ETV Bharat / state

বঙ্গোপসাগরে জোড়া ঘূর্ণাবর্তেও দক্ষিণবঙ্গে বিলম্বিত বর্ষা, বিকেলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা - BENGAL MONSOON ALERT

বঙ্গোপসাগরে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত ( ফাইল চিত্র )

কলকাতা, 10 জুন: চলতি মাসে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ বোধহয় হবে না। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা কবে এই নিয়ে কোনও পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতর দিতে পারছে না। চলতি সপ্তাহে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আশাবাদী হওয়ার কারণ নেই ৷ হাওয়া অফিস বলছে বঙ্গোপসাগরে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হলেও এখনই বর্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না দক্ষিণবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস হলেও একটানা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দেশজুড়ে বর্ষার বিরতি চলছে ৷ বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম এখন দক্ষিণবঙ্গে ৷ আজও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম আবহাওয়া থাকবে উপকূলের জেলাগুলিতে ৷ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 ডিগ্রি এবং 29 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

