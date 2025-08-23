ETV Bharat / state

বৃষ্টির বিরাম নেই, সোমবার রাত থেকে বাড়বে দুর্যোগ - WEATHER UPDATE

রাজ্যে ফের সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন বঙ্গজুড়ে দাপট দেখাবে বৃষ্টি ৷ পুজোর একমাস আগে এমন পূর্বাভাসে মনখারাপ বাঙালির ৷

WEATHER UPDATE
বঙ্গজুড়ে ফের বৃষ্টির দাপট (ফাইল ছবি, এএনআই)
Published : August 23, 2025

কলকাতা, 23 অগস্ট: ফের সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা । তার দোসর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত। এই দুইয়ের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি থেকে মুক্তি নেই বঙ্গবাসীর ৷ শুক্রবার রাতে এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাত্তয়া দফতর ৷

ঘূর্ণাবর্তর জেরে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে ৷ জুন মাসে বর্ষার শুরু থেকেই রাজ্যে প্রবল পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে ৷ প্রথম দিকে দক্ষিণবঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল ৷ পরে উত্তরবঙ্গেও বাড়তে থাকে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ বাঙালির প্রাণের পুজো শুরু হতে আর মাত্র একমাস বাকি ৷ তার আগে বৃষ্টি বাড়তে থাকায় অনেকের মনেই আশঙ্কা তৈরি হতে শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি লাগাতার বৃষ্টির জেরে ধাক্কা খাচ্ছে পুজোর প্রস্তুতি ৷

দক্ষিণবঙ্গের কোথায় কেমন বৃষ্টি?

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং দুই 24 পরগনায় কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7-11 সেমি) রয়েছে ৷

রবিবারও সমস্ত জেলায় হতে পারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি । ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ৷

একইভাবে গোটা দক্ষিণবঙ্গেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সোমবার। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির পরিমাণ খানিকটা বেশি হতে চলেছে ৷

মঙ্গলবার সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

বুধবার সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । কোনও জেলায় বৃ্ষ্টির কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি ৷

বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলার বহু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

উত্তরবঙ্গের কোথায় কেমন বৃষ্টি?

শনিবার উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7-11 সেমি) রয়েছে ।

রবিবার উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি, উপরের 4টি জেলা- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

সোমবার উত্তরের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

মঙ্গলবার উত্তরের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।

বুধবার সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

বৃহস্পতিবার উত্তরের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

কী ছিল, কী হবে ?

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 4 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.8 ডিগ্রি কম । শনিবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

