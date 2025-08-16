কলকাতা, 16 অগস্ট: বঙ্গে ধীরে ধীরে কমছে বৃষ্টির প্রভাব ৷ তবে এখনও সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্ত ৷ তার জেরে ঝড়বৃষ্টি চললেও, তেমন দাপট নেই বর্ষার ৷ এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ তবে মেঘলা আকাশ অস্বস্তি বাড়াবে ৷ একলাফে বেশ খানিকটা বাড়তে পারে তাপমাত্রা ৷
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখাটি বিকানের, গুণা, বিলাসপুর হয়ে কলিঙ্গপটনম পর্যন্ত গিয়েছে ৷ বিগত কয়েকদিন ধরে এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ তবে এখন সেই প্রবণতা কমে গিয়েছে ৷ কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে ৷ বিক্ষিপ্তভােবে ভারী বৃষ্টি যে হয়নি তা অবশ্য বলা যাবে না । দক্ষিণবঙ্গেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আজ কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:-
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শুক্রবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে যা 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 94 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ৷
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস:-
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। রবি ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে দক্ষিণবঙ্গে । সর্বত্র নয়, কয়েকটি জেলার কিছু জায়গায় বৃষ্টি হবে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়ার সম্ভাবনা । আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলায় প্রতিদিনই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস:-
শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে উত্তরবঙ্গে । তবে দু-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ রবিবার ও সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ভারী বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় । আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরের প্রতিটি জেলাতেও হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷