শক্তিশালী হচ্ছে নিম্নচাপ, পুজোয় কি বৃষ্টি থেকে মুক্তি মিলবে ? - WEST BENGAL WEATHER UPDATE

উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমার উপকূলে থাকা ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ ৷ এর প্রভাবে হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷

বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)
Published : September 3, 2025 at 7:59 AM IST

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমার উপকূলে থাকা ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ ৷ এর প্রভাবে হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷ এবার এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷

হাওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থিত নিম্নচাপটি বুধবার আরও শক্তি সঞ্চার করবে ৷ এরপর তা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে ওড়িশা অতিক্রম করবে ৷ সেই সঙ্গে, মৌসুমী অক্ষরেখাটি বিকানের, চুরু, গুনা, জবলপুর, পেন্দ্রা রোড এবং কেন্দুঝরগড় হয়ে নিম্নচাপের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ৷

পাশাপাশি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হেলে রয়েছে ৷ এই সবের প্রভাবে আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

বুধবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে ৷

বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দুই 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ার এক-দু’জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে ।

শুক্রবার একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বইতে পারে ।

শনিবার এবং রবিবার কয়েকটি জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সোমবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

বুধবার উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের এক-দু’জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া বাকি সব জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

শুক্রবার এবং শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে । বাকি জেলাগুলির কিছু অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি জেলার প্রায় সব জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷

সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই জেলাগুলির কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷

মঙ্গলবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1.5 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 79 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 47.1 মিলিমিটার ।

