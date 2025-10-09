ফের ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বঙ্গে বর্ষা-বিদায় কি বিলম্বিত হবে ?

ফের ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বঙ্গে বর্ষা-বিদায় কি বিলম্বিত হবে ?
উত্তর-পূর্ব অসম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। আর এই জোড়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি।
Published : October 9, 2025 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দিনে না হলেও রাতে বা ভোর রাতে বাতাসে হালকা ঠাণ্ডার রেশ মিলছে। শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত কি দুয়ারে? তার থেকেও বড় প্রশ্ন, বর্ষা কবে বিদায় নেবে? ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপ কি ফের ব্যাঘাত ঘটাবে দৈনন্দিন জীবনে?
আবহবিদরা বলছেন অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সময়। এরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে হাওয়া বদল হয়ে শীত আসে। গত সপ্তাহের দূর্যোগ এখন অতীত। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই। উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই নেই। তবে বঙ্গে বৃষ্টির বিদায় ঘণ্টা বোধহয় বিলম্বেই। নির্ধারিত সময়ের দিন সাতেক পরে হয়তো বর্ষা বাংলা থেকে পাততাড়ি এই বছরের জন্য গোটাবে।
আগামিকাল উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্তের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব অসম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। আর এই জোড়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি। গতকাল বুধবার দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারও হাওড়া, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, নদিয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার-শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে আগামী তিন চার দিন। তবে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গেও। কলকাতায় আগামিকাল শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
অপরদিকে, উত্তরবঙ্গে আর ভারী বৃষ্টির আর কোনও সতর্কবার্তা নেই। আংশিক মেঘলা আকাশ। কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির দার্জিলিং এবং মালদা, দুই দিনাজপুর জেলাতে সতর্কবার্তা রয়েছে। এরই সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
বুধবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.0 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 87 শতাংশ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 14 মিলিমিটার।
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।