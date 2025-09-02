কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: পুজোর আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা ৷ এর মধ্যেই দুর্যোগের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ রাজ্যে ধেয়ে আসছে স্কোয়াল ফ্রন্ট ৷ সোমবার মধ্যরাত থেকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি শুরুও হয়ে গিয়েছে ৷ পুজোর মুখে এই দুর্যোগে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যবাসী ৷
মেঘভাঙা বৃষ্টির সঙ্গে সকলে পরিচিত ৷ সাম্প্রতিক সময়ে এর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসে বিপর্যয় নেমে এসেছে উত্তরাখণ্ড, জম্মু-কাশ্মীরের মতো পাহাড়ে ঘেরা রাজ্যগুলি ৷ আবহাওয়াবিদদের মতে, ভৌগোলিক কারণে মেঘভাঙা বৃষ্টির শঙ্কা এই রাজ্যে কম ৷ তবে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে স্কোয়াল ফ্রন্ট ৷
স্কোয়াল ফ্রন্ট বিষয়টি কী ?
আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, স্কোয়াল ফ্রন্ট একটি আকস্মিক আবহাওয়াগত প্রাচীর বা সীমারেখা, যা আসলে একটি শক্তিশালী 'বাতাসের সংঘর্ষরেখা' । উষ্ণ আর্দ্র বাতাস ও শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তৈরি হয় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ৷ উল্টানো 'L' আকারের এই ঝোড়ো হাওয়ার সামনের অংশটিকে বলা হয় স্কোয়াল ফ্রন্ট । দুই ধরনের বাতাসের সংঘর্ষে তৈরি হয় দানবীয় কিউমুলোনিম্বাস মেঘ । ফলসরূপ বজ্রপাত, প্রবল বৃষ্টি ৷ এমনকী, শিলাবৃষ্টিও হতে পারে শক্তিশালী এই ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দুর্যোগের শঙ্কা থাকে।
স্কোয়াল ফ্রন্টের ধরন কেমন ? কতক্ষণে তৈরি হয় ?
আবহাওয়াবিদদের মতে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয় স্কোয়াল ফ্রন্ট । এর ফলে হঠাৎ করে চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে এবং বজ্রপাত, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয় ।
স্কোয়াল ফ্রন্ট কেন বিপজ্জনক?
প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে স্কোয়াল ফ্রন্টের ফলে । ধেয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে এটি ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস
সোমবার, 1 সেপ্টেম্বর রাত 11টা 8 মিনিট থেকে মঙ্গলবার, 2 সেপ্টেম্বর সকাল 11টা পর্যন্ত এই শক্তিশালী স্কোয়াল ফ্রন্টের জেরে তৈরি দুর্যোগের আশঙ্কা থাকছে বঙ্গের আকাশে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং দুই 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ পাশপাশি, মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
সোমবার মধ্যরাত থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজ্যে ৷ হাওয়া অফিসের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল ৷ সেই সঙ্গে দোসর মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ ফলস্বরূপ আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে চলবে ঝড়বৃষ্টি ৷
উত্তরবঙ্গেও চলবে বৃষ্টিপাত ৷ আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷