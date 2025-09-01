ETV Bharat / state

পুজোর মুখেই দুর্যোগের আশঙ্কা বঙ্গে ! কী পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের ? - WEST BENGAL WEATHER FORECAST

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব ৷

প্রতীকী ছবি
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: কমেছে বৃষ্টির দাপট ৷ সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে ভাদ্র মাসের আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম ৷ তবে, এই গরমের রেশ বেশিদিন থাকবে না ৷ চলতি সপ্তাহ থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷ এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷

হাওয়া অফিসের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে । পাশাপাশি, মঙ্গলবার উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আর এর প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে ফের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 94 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ৷

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কোথাও ভারী, তো কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের সমস্ত জেলা ৷

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী মঙ্গলবার হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পূর্ব বর্ধমানে ভারী (7-11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বুধবারও একই পরিস্থিতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহস্পতিবার হাওড়া, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে । আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

হাওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমেছে ৷ তবে, সোমবার থেকে ফের বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরের জেলাগুলিও ৷ সোমবার কোচবিহার, দুই দিনাজপুর এবং মালদায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গজুড়ে ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস । এদিন জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি আগামী শনিবার পর্যন্ত উত্তরের সমস্ত জেলাতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

