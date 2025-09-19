ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, পুজোর চারদিনই বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা
এবার পুজোয় 'অসুর' বৃষ্টি ৷ বঙ্গোপসাগরের উপর নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় অষ্টমী থেকে দশমী বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : September 19, 2025 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: হাতে আর মাত্র আট দিন ৷ তারপরই বাঙালির সেরা উৎসবের ঢাকে কাঠি ৷ কিন্তু এই প্রাণঢালা উৎসব শুরুর আগে শুক্রবার হাওয়া অফিস যে পূর্বাভাস দিল তাতে আট থেকে আশির মন খারাপ হতে বাধ্য ৷
আবহাওয়া দফতর মনে করছে, পুজোর সময় বৃষ্টি হতে পারে ৷ ষষ্ঠী থেকে দশমী- প্রতিদিনই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কম হবে ৷ সুতরাং এবার পুজোয় 'অসুর' যে বৃষ্টি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এর নেপথ্যে নিম্নচাপ রয়েছে বলে জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ৷ তবে উত্তরবঙ্গে পুজোয় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷
আবহাওয়া পরিস্থিতি
25 অথবা 26 সেপ্টেম্বর এই নিম্নচাপটি তৈরি হতে পারে ৷ পরে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ তার আগে মহালয়ার পরদিন পর্যন্ত বাংলার আবহাওয়ায় ঘূর্ণাবর্তেরও প্রভাব থাকবে ৷ দশমীতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে ৷ পরবর্তী সময়ে তা থেকে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে ৷ পরপর ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের জেরে এবারের পুজোয় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা ৷
মহালয়ায় থেকে হাওয়া বদল
21 সেপ্টেম্বর মহালয়া ৷ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এদিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ দুপুরের পর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ৷ শুধু কলকাতা নয় রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি জেলার জন্য একই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷ ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় তুলনায় বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন হাওয়া অফিসের কর্তারা ৷ তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আকাশ থাকবে মেঘলা ৷
মহালয়ার পর সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ 24-25 সেপ্টেম্বর বৃষ্টির পরিমাণ একটু কমতে পারে ৷ এরপর 25 ও 26 সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ ৷ এর প্রভাবে ফের বৃষ্টি বাড়বে ৷ হাওয়া অফিস মনে করছে, তখন বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 29 সেপ্টেম্বর, সপ্তমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জেলায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷ সপ্তমী থেকে দশমী 2 অক্টোবর বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে ৷ নবমীর রাত থেকে দশমীতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে ৷ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বেশ ৷
25-26 সেপ্টেম্বর এর মধ্যে একটি নতুন নিম্নচাপ মধ্য-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পরে সেটি গভীর নিম্নচাপেও পরিণত হতে পারে ৷ এই অবস্থায় আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে ৷ ক'দিন সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷
26 থেকে 29 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ 30 তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে ৷
30 সেপ্টেম্বর-2 অক্টোবর: হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ এর পরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকবে ৷
একনজরে পুজোর ক'দিনের আবহাওয়া
21 সেপ্টেম্বর- মহালয়ার দিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও তার পরিমাণ দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় বেশ খানিকটা কম হতে চলেছে ৷
22 সেপ্টেম্বর- দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা ৷ এদিন অবশ্য উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি মোটের উপর একই থাকবে ৷
23 সেপ্টেম্বর- দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ তার মধ্যে দু-এক জায়গায় হবে ভারী বৃষ্টি ৷
24 সেপ্টেম্বর- বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসবে ৷ বিভিন্ন জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ কোথাও আবার মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হতে পারে বলও জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
26-29 সেপ্টেম্বর- বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ কোথাও হালকা আবার কোথাও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷
30 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর- দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে । তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হবে উত্তরবঙ্গে ৷