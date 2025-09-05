ETV Bharat / state

ভারী বৃষ্টি নয় দক্ষিণবঙ্গে, পুজো কি কাটবে রোদ ঝলমলে ? - WEST BENGAL WEATHER UPDATE

এবছর সেপ্টেম্বরে পুজো ৷ চলতি মাসজুড়ে টানা বৃ্ষ্টি হবে, সে কথা আগেই জানিয়েছিল মৌসম ভবন ৷ বিদায় বেলায় বর্ষা কি শারদোৎসবের কাঁটা হবে?

কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র 23 দিন ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব কি বৃষ্টি-বিঘ্নিত হতে চলেছে ? বর্ষা কি বিদায় বেলায় নিম্নচাপকে সঙ্গী করে ঝোড়ো ব্যাটিং করবে ? এখনও এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়নি আবহাওয়া দফতর ৷ তবে চলতি বর্ষায় রাজ্যে যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে পুজো ঘিরে শঙ্কার কালো মেঘ জমতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, পুজোয় বৃষ্টি হবে কি না, তা এত তাড়াতাড়ি বলা কঠিন। তবে বঙ্গে বর্ষা সাধারণত 12 অক্টোবর বিদায় নেয়। সেই হিসেব ধরলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷ আবার শুধু এই পরিসংখ্যানকে ভিত্তি করে বৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও সম্ভব নয় ৷ এমতাবস্থায় হিসেব-নিকেশ দূরে সরিয়ে আগামী পাঁচদিনে বঙ্গে বৃষ্টির গতিপ্রকৃতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিয়েছে হাওয়া অফিস।

শক্তিশালী নিম্নচাপ ও মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থান

বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত শক্তিশালী নিম্নচাপ ছত্তিশগড় থেকে মধ্যপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকায় বাংলার সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছে। আগামী 24 ঘণ্টায় নিম্নচাপটি পূর্ব মধ্যপ্রদেশের উপর অবস্থান করবে। তবে মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় এবং তার অবস্থান বাংলার কাছে। ওড়িশার চাঁদবালি হয়ে মৌসুমী অক্ষরেখাটি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আরও একটি অক্ষরেখা আরব সাগর হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পথে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তকেও অতিক্রম করছে অক্ষরেখাটি ৷

ভারী বৃষ্টি নয় দক্ষিণবঙ্গে

আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমায় তাপমাত্রা 3 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে চলেছে। আর্দ্রতাজনিত গরম ও অস্বস্তি থাকবে। ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরমের অনুভূতি এবার বোঝা যেতে পারে। সোমবার অবশ্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় । মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে শুরু করবে। তার আগে আজ, শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে হাওড়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে উপকূল সংলগ্ন জেলায়।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?

উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টি চলবে উপর দিকের পাঁচ জেলায়। তবে তা হবে বিক্ষিপ্তভাবে। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। রবিবার থেকে আগামী বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে এই জেলাগুলিতে।

কী ছিল ? কী হবে ?

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 80 শতাংশ। শুক্রবার ভোর পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 10.2 মিলিমিটার। আজ কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকতে পারে।

