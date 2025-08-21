ETV Bharat / state

নিম্নচাপ দূর্বল হলেও সপ্তাহভর বৃষ্টি চলবে বঙ্গজুড়ে, কোন জেলা কতটা ভিজবে ? - RAIN WILL CONTINUE IN BENGAL

ওড়িশার উপর থাকা গভীর নিম্নচাপটি আরও দুর্বল হয়েছে। তবে মেঘলা আকাশ এবং দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে বঙ্গজুড়ে।

rain will continue in Bengal
সপ্তাহভর বৃষ্টি চলবে পাহাড় ও সমতলে (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2025 at 7:24 AM IST

কলকাতা, 21 অগস্ট: পড়শি রাজ্যের উপরে থাকা নিম্নচাপের প্রভাব সরাসরি বঙ্গের উপর নেই। তবে মেঘলা আকাশ এবং দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে। জোলোবাতাসে ভর দিয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি নীচেও নেমেছে। ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরমও সেভাবে নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে, ওড়িশার উপর থাকা গভীর নিম্নচাপটি আরও দুর্বল হয়েছে। তবে যে ঘূর্ণাবর্তটি দক্ষিণ-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর রয়েছে তা সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর 4.5 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমী অক্ষরেখা নালিয়া, বল্লভ বিদ্যানগর, বেতুল, মান্ডলা, সম্বলপুর, চাঁদবালি হয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

নিম্নচাপের প্রভাব এই রাজ্যের ওপর ছিল না। তবে এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প প্রবেশ করেছে এবং সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের দিকে সরে আসয় আগামী কয়েকদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত বাড়বে। কয়েকটি জেলার এক-দু’জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

এক নজরে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি

দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির পূর্বাভাস: আজ বৃহস্পতিবার প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনার এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শনিবারও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।

রবিবার বীরভূম, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার এক-দুই জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া বইতে পারে। সোমবারও বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির পূর্বাভাস: বৃহস্পতিবার জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার ও রবিবার মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার ও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের 2.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 100 শতাংশ সর্বনিম্ন 85 শতাংশ। আজ দিনের আকাশ মেঘলা। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

