বৃষ্টি কমতেই ভাদ্রের ভ্যাপসা গরম, পুজোর আগে পারদ পৌঁছবে 34 ডিগ্রিতে
আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আপাতত তাপমাত্রা বাড়বে ৷ সঙ্গে থাকবে গরম ও অস্বস্তি। পুজোর আগে মেঘের ঘনঘটা কাটিয়ে তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে 34 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৷
Published : September 7, 2025 at 8:15 AM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: চিটচিটে গরমে ভাদ্র তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। গত দু'দিন ধরে বৃষ্টি কমতেই ভাদ্র তার পরিচিত ছন্দে ফিরেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজ (রবিবার) থেকে আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ 9 তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে ৷ বিশেষত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় তুলনায় বেশি।
তিনি আরও জানিয়েছেন, হালকা বৃ্ষ্টি দিন তিনেক ধরে চললেও সর্বত্র একভাবে হবে না। 9 সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমের জেলাগুলোয় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। তবে ভারী বৃষ্টি হবে না ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এর পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সবজেলাতেই বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তখনও ভারী বৃষ্টি হবে না ৷
আজ কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া ?
কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে আগামী 3 থেকে 4 দিন অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হবে ৷ তাও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হবে না। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। এদিকে তাপমাত্রা ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে।
আজ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী 3 থেকে 4 দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ 34 ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে ৷ বৃষ্টি হলে পারদ আবার নামতে শুরু করবে। তাপমাত্রা যেমন বাড়বে তেমন আগামী কয়েক দিনে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি বাড়বে। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে।
কেমন থাকবে পাহাড়ের আবহাওয়া ?
উত্তরবঙ্গে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এখন 35 ডিগ্রির আশেপাশে থাকলেও আজ থেকে পাহাড়ে বৃষ্টি বাড়ায় পারদ নামবে।
কলকাতা এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 ও সর্বনিম্ন 67 শতাংশ।