পুজোর মাসের প্রথম সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টিতে বিরতি, দেখা মিলছে রোদ ঝলমলে আকাশ

আজ শনি এবং আগামিকাল রবিবার, পুজোর মাসে প্রথম সপ্তাহান্ত। আপাতত ভারী বৃষ্টি বিরতিতে রয়েছে ৷ দেখা মিলছে কালো মেঘের মাঝে শরতের আকাশের ৷
Published : September 6, 2025 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: চড়া রোদে ভাদ্রমাসের অস্বস্তিকর গরম এইবার মালুম হচ্ছে। দু'দিন আগেও যে বৃষ্টি জনজীবনকে বিপাকে ফেলছিল এখন সে আপাতত উধাও। অনেকদিন পরে খটখটে রোদের দেখা মিলছে আকাশজুড়ে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়তো হচ্ছে তবে, তা ক্ষণিকের মধ্যে থেমে যাচ্ছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল এলাকা হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্পে ঢুকছে বঙ্গের বাতাসে।
আপাতত ভারী বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উল্টে তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে সপ্তাহান্তে। আজ শনি এবং আগামিকাল রবিবার, পুজোর মাসে প্রথম সপ্তাহান্ত। ফলে পুজোর বাজার জমে ওঠার সম্ভাবনা। বৃষ্টি বাধ না-সাধার পূর্বাভাসে বিকিকিনি জমে উঠবে বলেই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা। আজ শনিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের বৃষ্টির পূূর্বাভাস
রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জেলার সর্বত্র বৃষ্টি হবে না। দু'দিনে সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আগামী পরশু, সোমবার এবং পরদিন মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শনিতে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। দু'দিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের পাঁচ জেলায় ৷ সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের পাঁচ জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সবথেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার বিক্ষিপ্তভাবে দু-একদিন ভারী বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।
গত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 70 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 0.2 মিলিমিটার ৷