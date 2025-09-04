কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: দেবীপক্ষ শুরু হতে মাত্র দিন পনেরো বাকি। আকাশে, বাতাসে পুজোর হাওয়া লেগেছে বলা যাবে না। নেই পেঁজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। তার বদলে রয়েছে মেঘ-বৃষ্টির খেলা। বেলা শেষের বর্ষা যেন নতুনভাবে জেগে উঠছে। বঙ্গে বর্ষা সাধারণত 12 অক্টোবর বিদায় নেয় অর্থাৎ আগামী মাসই বর্ষার শেষ স্পেল। বিদায় লগ্নে সাগরে পৌনপুনিকভাবে নিম্নচাপ ঘনাচ্ছে। সক্রিয় রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা এবং তা বাংলার দিকে সরে এসেছে।
গত দু'দিন ধরে তাই ফের জোলো হাওয়া বইছে এবং আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ভাদ্র মাসের চিটচিটে গরম সেভাবে নেই বললেই চলে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রির বেশি।
আজ (বৃহস্পতিবার) আলিপুর আবহাওয়া দফতর যে বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, গত পরশু (মঙ্গলবার) ভোরের দিকে সাগরে ঘনীভূত হয়েছে নিম্নচাপ ৷ গতকাল ভোরে তা আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উত্তর ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থান করছে।
পাশাপাশি সমুদ্রে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্তটি প্রায় 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা দক্ষিণ-পশ্চিমে হেলে রয়েছে। আজ নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ছত্তিশগড়ের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে।
মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে বিকানের, জয়পুর, দমোহ, পেন্দ্রা রোড, সম্বলপুর হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপ পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে প্রবেশ করেছে। আগামী 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কয়েকটি জেলার এক বা দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
- আজ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দুই 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানের কয়েকটি জায়গায় ৷
- আগামিকাল একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও ঝাড়গ্রামে ৷
- শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- সোমবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷
- মঙ্গলবার একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
- আজ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির দু-একটি জায়গায় ঝড় ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
- রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলার বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের এক বা দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে।
- সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের এক বা দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা থাকছে ৷
- মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 87 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 34.5 মিলিমিটার।
আজ দিনের আকাশ মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।