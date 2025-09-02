কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি আয়োজিত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আচমকা স্থগিত । 1 থেকে 3 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলা মন্দিরে এই উৎসব আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল । সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন বিখ্যাত উর্দু কবি, গীতিকার, ছায়াছবি ও কাহিনী লেখক জাভেদ আখতার । এছাড়াও আমন্ত্রিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক মুজাফফর আলিও ।
জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিলের কারণ
কিন্তু, আচমকায় সেই উৎসব স্থগিত করা হয়েছে । সূত্রের দাবি, গীতিকার জাভেদ আখতারকে নিয়ে দুটি মুসলিম সংগঠন আপত্তি জানায় । কারণ, জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও জাভেদ আখতার ধর্মবিশ্বাসী নন । জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও ওয়াহিয়া ফাউন্ডেশন আপত্তি জানায় । সেই আপত্তির কারণে আপাতত এই উৎসব স্থগিত রাখা হয়েছে । যদিও অফিসিয়ালি এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি কোনও কারণ স্পষ্ট করেনি । শুধু স্থগিতের বিষয়টি তাঁরা নিশ্চিত করেছেন । যা নিয়ে ব্যাপক তরজা শুরু হয়েছে ।
একইভাবে, রাজ্যের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত 'উদারপন্থী মুসলিম' মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন । সোশাল মিডিয়ায় চর্চা শুরু হয়েছে । সিপিআই (এমএল) লিবারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আবার এই ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে । তাদের যুক্তি, "দেশের প্রথম সারির ধর্মনিরপেক্ষ, ফ্যাসিবিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠ ও জনপ্রিয় কবি ও চিন্তক জাভেদ আখতারের কণ্ঠরোধের লক্ষ্যে ধর্মীয় আস্ফালন ও সরকারি নিষেধাজ্ঞা ।"
জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি উদারপন্থী মুসলিমদের
তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে উদারপন্থী মুসলিমদের মধ্যে মুদ্দার পাথেরিয়া বলেন,"আমরা মর্মাহত । পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি 1 সেপ্টেম্বর জাভেদ আখতারের একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেছে । মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলির কারণে এই ঘটনা । আমাদের বিশ্বাস যে, উর্দু সকলের ভাষা এবং এই ভাষা মুসলমানদের একচেটিয়া 'সম্পত্তি' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় ।"
এসএফআইয়ের প্রতিবাদ
অন্যদিকে এই ঘটনার বিরুদ্ধে গিয়ে এসএফআই-সহ 6টি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন দিল্লিতে জাভেদ আখতারকে নিয়ে কর্মসূচি করার পরিকল্পনা করেছে । এসএফআই সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন,"পশ্চিমবঙ্গে যে বিষয় নিয়ে জাভেদ আখতারের বক্তৃতা মৌলবাদীদের আপত্তিতে বন্ধ হয়েছে, সেই বিষয় নিয়েই জাভেদ আখতারকে দিল্লিতে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে এসএফআই-সহ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো । আমরা আয়োজন করব সভা, জাভেদ আখতারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হচ্ছে ।"
পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের প্রতিবাদী বক্তব্য
পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদও জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে । সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সরিৎ চক্রবর্তী বলেন,"মৌলবাদী শক্তির আপত্তির কারণ জাভেদ আখতার নাস্তিক ! এই অন্যায় আপত্তির কাছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মুখ্যমন্ত্রীর আত্মসমর্পণ সভ্য সমাজের কাছে লজ্জা । এই ধরনের সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষ প্রতিদিন যে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে তাকেই দুর্বল করে । এই ঘটনা কেবলমাত্র একজন শিল্পীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে নয়, বরং গোটা সাংস্কৃতিক জগৎ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত । একজন লেখক, কবি বা শিল্পীর কাজ ও অবদানের মূল্যায়ন তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে হতে পারে না । আমরা মনে করি — রাষ্ট্র বা কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যদি ধর্মীয় বা মতাদর্শগত কারণে কোনও শিল্পীর কণ্ঠরোধ করে, তবে তা আমাদের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে । মৌলবাদী চাপের কাছে নতিস্বীকার করা মানে শিল্প-সাহিত্যের স্বাধীন পরিসরকে ধ্বংস করা । যে কোনও প্রকারের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করে শিল্প ও সাহিত্যের অনুষ্ঠান বাতিল করা মেনে নেওয়া যায় না । আমরা উর্দু অ্যাকাডেমির কাছে দাবি জানাচ্ছি — এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে এবং শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে মৌলবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হবে । শিল্পের পরিসর মুক্ত হোক, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অটুট থাকুক ।"
সিপিআই লিবারেশনের প্রতিবাদ
অন্যদিকে, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "প্রগতিবাদী সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রগণ্য সৃজক, জনপ্রিয় কবি-গীতিকার- চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারকে কলকাতায় উর্দু অ্যাকাডেমির একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির কারণে অনুষ্ঠানটিকে বাতিল ঘোষণা করল রাজ্য সরকার । যে বিষয়ে তাঁকে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তা ছিল চলচ্চিত্র এবং উর্দু ভাষা । বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে জাভেদ আখতারের প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা এবং কাজের ব্যাপ্তি প্রশ্নাতীত । ধর্মীয় বিশ্বাসের অজুহাতে তাঁর সম্পর্কে আপত্তি ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয় । এই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কাছে রাজ্য সরকারের এই নতিস্বীকার এ রাজ্যের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করল । আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি । আমাদের আশঙ্কা রাজ্য সরকারের সংবিধানসম্মত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সরাসরি অবমাননা করার এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের বুকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করবে । রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এর প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি । আমাদের বিশ্বাস রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-সহ গণতন্ত্রপ্রেমী নাগরিকেরা এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে সোচ্চার হবেন ।"