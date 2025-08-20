কলকাতা, 20 অগস্ট: আজ থেকে আবার বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ রাজ্যের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী বৃষ্টিও ৷ মঙ্গলবার রাতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখার সক্রিয়তার কারণেই আচমকা বাড়বে বৃষ্টি ৷ এর আগে দিনভর দফায় দফায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে কখনও মেঘ কখনও আবার রোদের খেলা। তবে ভাদ্র মাসের চেনা গরম এখনও অনুভূত হয়নি সেভাবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া বিশেষ বুলেটিন অনুসারে পশ্চিম-মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত নিম্নচাপ অঞ্চলটি শক্তি বৃদ্ধি করে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে সেটি দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের গোপালপুরের কাছে রয়েছে। পূর্বাভাস মতো তার তেমন কোনও প্রভাব নেই পশ্চিমবঙ্গে।
নিম্নচাপের প্রভাব না পড়লেও সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সরে পশ্চিমবঙ্গের দিকে এসেছে। ফলে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে। আগামী কয়েকদিনে তা আরও বাড়বে। বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
আগামী শনিবার পর্যন্ত পরিস্থিতির প্রায় একই থাকবে। হলুদ সতর্কতাও জারি করেছে হাওয়া অফিস। বাকি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। আগামিকাল এবং পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
এদিকে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। আটটি জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। আজ বুধবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিক। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 83 শতাংশ। বুধবার ভোর পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 20. 5 মিলিমিটার। আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা। কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে।