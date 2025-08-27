কলকাতা, 27 অগস্ট: আসন্ন দুর্গাপুজোয় নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর। আজ, বুধবার বিদ্যুৎ ভবনে এক প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম, সিইএসসি, ডিপিএল, পিডব্লিউডি, সেচ দফতর-সহ একাধিক সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই বৈঠক থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোথাও বিদ্যুৎ বিভ্রাট না হয়, তার জন্য বাড়তি কর্মী ও যন্ত্রপাতি মজুত রাখতে হবে।
তথ্য অনুযায়ী, 2011 সালে দুর্গাপুজোয় অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের সংখ্যা ছিল 2,07,909, তখন লোড ছিল 210 মেগাওয়াট। 2024 সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 5,00,000, লোডের চাহিদা 1,200 মেগাওয়াটের বেশি। অর্থাৎ, 13 বছরে সংযোগের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় 138 শতাংশ এবং লোডের চাহিদা বেড়েছে 482 শতাংশ। এই বছর মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে 900 থেকে 1,200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচের সম্ভাবনা রয়েছে।
রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর জানিয়েছে, এবছরও অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদনে রেকর্ড হয়েছে। গত বছর যেখানে আবেদন ছিল প্রায় 50,500, এবছর তা আরও বেশি। আবেদনকারীদের জন্য 60 শতাংশ ছাড়ে বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে সরকার। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সামলাতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম, বিদ্যুৎ পরিবহণ নিগম, বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম ও ডি পি এল–এর মোট 40 হাজারের বেশি কর্মী মাঠে থাকবেন। তাঁদের সহায়তায় থাকবে প্রায় 3,700 চলমান গাড়ি, যার মধ্যে প্রায় 2,000 নিম্ন চাপ ও প্রায় 1,500 উচ্চ চাপ বিদ্যুৎ পরিষেবা গাড়ি।
এর পাশাপাশি, 24 ঘণ্টা খোলা থাকবে নিয়ন্ত্রণকক্ষ। গ্রাহকেরা যেকোনও সমস্যার জন্য টোলমুক্ত নম্বর 1912 অথবা 8900795303 / 8900795034 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। সিইএসসি এলাকার জন্য আলাদা নম্বরও চালু থাকবে।
পুজোর সময় কোনও দুর্ঘটনা বা শর্ট সার্কিট এড়াতে বিশেষ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে পুজো কমিটিগুলিকে। বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট মাপের তার ব্যবহার, সঠিক ফিউজ ও মাটির সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কোথাও খোলা তার বা জোড়াতালি দেওয়া সংযোগ রাখা যাবে না। পাশাপাশি, স্কুল বা জনসমাগম স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে মণ্ডপে বিদ্যুৎ সংযোগ রাখতে হবে।
বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বৈঠকে বলেন, “রাজ্যের সর্বত্র নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ ভবনের নিয়ন্ত্রণকক্ষে আমি নিজে নিয়মিত নজর রাখব।” তিনি আরও জানান, দুর্গাপুজোয় যাতে সাধারণ মানুষ কোনও সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য বিদ্যুৎকর্মীরা নিরলস কাজ করবেন। সব মিলিয়ে, রাজ্যের সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপুজোয় বিদ্যুৎ বিভ্রাটমুক্ত পরিস্থিতি গড়ে তুলতে প্রশাসন থেকে বিদ্যুৎ দফতর— সবাই নেমেছে সর্বোচ্চ সতর্কতায়। এবছরের পুজোয় আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপ উপভোগ করতে তাই ভরসা এবার বিদ্যুৎ দফতরের কড়া প্রস্তুতি ও নজরদারির উপর।