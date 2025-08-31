চুঁচুড়া, 31 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । শনিবার রাত 8টা নাগাদ এই তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি । তালিকা প্রকাশের পর এসএসসি অফিস অভিযান ডাক দিলেন শিক্ষক সংগঠনের আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস ৷ সেই সঙ্গে, পরীক্ষা পিছনোর দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার বার্তা দিলেন তিনি ৷
তালিকায় 1804 জনকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে ৷ আগামী 7 এবং 14 সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর এসএসসির পরীক্ষার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে । সেখানে এই দাগি অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না বলেই কোর্টের তরফে জানানো হয়েছিল । তবে এত কম সময়ের মধ্যে যোগ্যদের পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন চাকরিহারা শিক্ষক তথা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগ্য শিক্ষা কর্মী ওয়েটিং নট ফর ভেরিফিকেশন ও অনুসরণকারী মঞ্চের আয়বায়ক সুমন বিশ্বাস ৷
পাশাপাশি, এত দেরিতে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুমন ৷ তাঁর কথায়, এই তালিকা আরও আগে প্রকাশিত হলে সুবল সোরেনদের প্রাণ যেত না ৷ শিক্ষক সংগঠনের নেতা বলেন, "অযোগ্য়দের তালিকা জমা পরার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফের সুপ্রিম কোর্টে যাব ৷ বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা যোগ্য, কলঙ্কমুক্ত ৷ রাজ্য সরকার নিজেদের পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য, এসএসসি-র চাকরি চুরির দায় ধুয়ে ফেলার জন্য এই যোগ্যদের কেন পরীক্ষায় বসানোর বন্দোবস্ত করছে? আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিয়ে, বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিন ৷ আমাদের বাঁচতে দিন ৷ ন্যায় দিন । ন্যায় পাওয়ার জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব ।"
উল্লেখ্য, 22 অগস্ট থেকে আগামী 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ ৷ এই প্রসঙ্গে সুমন বিশ্বাস বলেন, "আগামী 1 সেপ্টেম্বর করুণাময়ীর মোড় থেকে এসএসসি অভিযানের মহামিছিল হবে ৷ সেখানে অনশন ও অবস্থান বিক্ষোভ দেখানো হবে । নতুন এই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে না-দেওয়া হলে আমরা পরীক্ষা দেব না । এই পরীক্ষা পিছোতে হবে নয় বাতিল করতে হবে । ফের আন্দোলন করব ।
এরপর রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "কেন জাদু বলে এই রাজ্য সরকার রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে পরীক্ষা নিচ্ছে! এই পরীক্ষা বাতিল করতে হবে । এই পরীক্ষা পিছতে হবে । আলোচনা চেয়ে আন্দোলন করব আমরা । সমাজে সমস্ত স্তরের মানুষ, বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দল নেতাকে নিয়ে আন্দোলন করব ।"