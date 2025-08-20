ETV Bharat / state

রাজ্যের দুর্নীতির সাজা পেতে হল, সুপ্রিম রায়ের পর প্রতিক্রিয়া সুমনের - WB SSC RECRUITMENT CASE

26 হাজার চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য ৷ সেই আবেদন বাতিল করে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷

WB SSC RECRUITMENT CASE
শিক্ষক সংগঠনের আহ্বায়ক
Published : August 20, 2025

চুঁচুড়া, 20 অগস্ট: এসএসসি-র 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য ৷ সেই আবেদন খারিজ করল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ আদালতের রায়ের পর শিক্ষক সংগঠনের আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাসের অভিযোগ, নির্বাচিত রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বোঝা তাঁদের উপর চাপিয় দিল আদালত ৷

সোমবার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, যোগ্য শিক্ষাকর্মী এবং যোগ্য ওয়েটিং নট কল ফর ভেরিফিকেশন ও অনশনকারী মঞ্চের আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস এসএসসি অফিস অভিযানের ডাক দেন ৷ কিন্তু আদিসপ্তগ্রাম থেকে তাঁকে পুলিশ আটক করায় আন্দোলন ভেস্তে যায় ৷ এরপর ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

সুপ্রিম রায়ের পর প্রতিক্রিয়া সুমনের

গত 3 এপ্রিলের রায়ের উল্লেখ করে আদালত জানায়, সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হয়েছে ৷ তাই তা বাতিল করার সিদ্ধান্ত ন্যায্য ৷ আদালতের এই রায়ের পর পুনরায় এসএসসি অফিস অভিযানের ডাক দেন সুমন ৷ ৷ তবে তা কবে হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷ সেই সঙ্গে, আদালতের কাছে পরীক্ষার সময় বাড়ানো এবং অতিরিক্ত নম্বর বরাদ্দ করার আর্জিও জানান তিনি ৷

তিনি বলেন, "কারা দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছেন, আর কারা যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি পেয়েছেন-শুনানির সময় এই তালিকা পেশ না-করার জন্য রিভিউ পিটিশন বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ রিভিউয়ে নতুন কোনও তথ্য না-দিলে ফল কখনই আবেদনকারীর পক্ষে আসে না । আদালত রায়ে জানিয়েছে, যোগ্য শিক্ষকদের দুঃখ হবে, শিক্ষাকর্মীদের দুঃখ হবে । আমাদের আক্ষেপ, আদালত অন্তত একবার আমাদের দিকটা বিবেচনা করতে পারত ৷ এই দুর্নীতিগ্রস্ত এসএসসিকেই আবার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বলছে, এটাও আমাদের আরেকটা আক্ষেপ ।"

তিনি আরও বলেন, "6 বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করার পর ফের সেই একই পরীক্ষা দিতে হবে ৷ আজ এই বিষয়টি আমাদের ভাবাচ্ছে ৷ আমরা দুর্নীতির কবলে পড়লাম । দুর্নিতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারের প্রতি আমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি ৷ 10 বছর পর তাদের পাপের সাজা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের উপর চাপল ৷"

সুমনের অভিযোগ, রাজ্য সরকার প্রথম থেকে অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করায় সকলের চাকরি চলে গিয়েছে ৷ বাংলায় এক কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হচ্ছে । নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে চাকরিতে আসার বিষয়টি একটি সামাজিক অবক্ষয় ৷ তাঁর কথায়, "একটি নির্বাচিত সরকার সংবিধানের শপথ নিয়ে এটি করছে । আমরা আইনের থেকে ন্যায়বিচার চেয়েছি । কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই আইন বাবাসাহেব আম্বেদকাররা রচনা করে যাননি ৷ চোখ বন্ধ করে ভগবানের মতো আমরা বিচারব্যবস্থাকে বিশ্বাস করি । আর সেই ভগবানই যখন রায় দিতে পারে না, তখন মানুষ আস্থা হারায় ।"

সুপ্রিম রায়ের পর প্রতিক্রিয়া সুমনের

