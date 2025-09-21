নবম-দশমের পর একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগের উত্তরপত্র প্রকাশ SSC-র

নবম-দশমের পর একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগের উত্তরপত্র প্রকাশ SSC-র
পরীক্ষার সাতদিনের মাথায় প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের উত্তরপত্র ৷ উত্তরপত্র নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।
Published : September 21, 2025 at 8:55 AM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: নবম দশমের পর এবার প্রকাশিত হল একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্র। শনিবার প্রায় রাত সাড়ে এগারোটার পর মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) ৷ কিন্তু আনসার কি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ এসএসসির ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে পড়ে। যদিও একসঙ্গে অনেকেই ওয়েবসাইট খোলার চেষ্টা করায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলেই মনে করে কমিশন। উত্তরপত্র নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।
গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 16 সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল নবম এবং দশম শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র। এই দুই পরীক্ষার ক্ষেত্রেই আনসার কি যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তাহলে 20 সেপ্টেম্বর (শনিবার) রাত থেকে আগামী 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে কমিশন। প্রতিটা প্রশ্নের জন্য 100 টাকা ধার্য করা হয়েছে।
গত 14 তারিখ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ সেই পরীক্ষায় 2 লক্ষ 46 হাজার 543 জন পরীক্ষার্থী ফর্ম-ফিলাপ করেন। উপস্থিত ছিলেন 2 লক্ষ 29 হাজার 497 জন। শতাংশের নিরিখে তা প্রায় 93 শতাংশ। এর মধ্যে 3 হাজার 120 জন বিশেষভাবে সক্ষম।
7 এবং 14 সেপ্টেম্বর দুই দফায় রাজ্যে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে নিয়োগের এসএসসি পরীক্ষা হয় ৷ 7 তারিখ নবম এবং দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন 3 লক্ষ 19 হাজার 961 জন। পরীক্ষার্থী ছিলেন 2 লক্ষ 93 হাতার 152 জন, অর্থাৎ 91.62 শতাংশ ৷ এর মধ্যে 9 হাজার 658 জন্য বিশেষভাবে সক্ষম। ভিন রাজ্য থেকে 31 হাজার 362 জন পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। ভিনরাজ্যের ওই তালিকায় সবচেয়ে উপরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার ৷
নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে শূন্যপদ রয়েছে 23 হাজার 212 ৷ অন্যদকে, একাদশ ও দ্বাদশের ক্ষেত্রে শূন্যপদ 12 হাজার 514টি ৷ দুই মিলিয়ে মোট 35 হাজার 726টি শূন্যপদ রয়েছে বলে প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
অন্যদিকে, গত শুক্রবার এসএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি ছিল আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার। তাঁরা দাবি তোলেন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক লাখ করতে হবে। পাশাপাশি, চাকরিহারা শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত যে 10 নম্বর দেওয়া হচ্ছে, লিখিত পরীক্ষায় সেই নম্বর যোগ করতে হবে বলে দাবি তোলেন নয়া চাকরিপ্রার্থীরা। এই নিয়ে তাঁরা এসএসসি'র চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। যদিও এনিয়ে লিখিত কোনও আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তবে দরকারে তাদের আন্দোলন আদালত পর্যন্ত হবে বলেই শুক্রবার জানিয়েছিলেন নতুন এই চাকরিপ্রার্থীরা। তার মধ্যেই একাদশ-দ্বাদশের উত্তরপত্র প্রকাশ এসএসসি-র ৷