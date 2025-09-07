শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী 30 হাজারেরও বেশি

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী 30 হাজারেরও বেশি
দীর্ঘ 9 বছর পর রবিবার নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে ৷ পরীক্ষা দিতে এসেছেন ভিন রাজ্যের 10 শতাংশ পরীক্ষার্থী ৷
Published : September 7, 2025 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷ দীর্ঘ 9 বছর পর রবিবার নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে ৷ বহুচর্চিত এই পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তা নিশ্চিত করতে তটস্থ এসএসসি এবং রাজ্য প্রশাসন ৷ আজকের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় 3 লক্ষ 19 হাজার প্রার্থী ৷ তাঁদের ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তবে এত কিছুর মধ্যে নজর কেড়েছেন ভিন রাজ্য থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা ৷ এসএসসি কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, ভিন রাজ্য থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় 10 শতাংশ ৷ অর্থাৎ প্রায় 31 হাজারের কাছাকাছি ৷
2016 সালের এসএসসি পরীক্ষা ঘিরে বিস্তর দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ৷ কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির অভিযোগ ও হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলাও হয়েছে ৷ অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরীক্ষার পুরো প্যানেল বাতিল বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে ৷ তবে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে রাজ্যে ৷
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন রাজ্যের বাইরে থেকে আসা প্রার্থীরাও ৷ কেউ ঝাড়খণ্ড, কেউ আবার উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন ৷ তবে নজর কেড়েছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা প্রার্থীরা ৷ কারণ উত্তরপ্রদেশে এই পরীক্ষা হয়েছিল শেষ 2021 সালে ৷ নিয়োগও হয়েছিল ৷ 2022 সালে উত্তরপ্রদেশে এসএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষা হয়নি । পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল মে মাসে । কিন্তু, সেই পরীক্ষা পিছিয়ে ডিসেম্বর করে দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে ।
সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন চিত্রা যাদব ৷ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য শনিবার রাতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি ৷ দীর্ঘদিন তাঁর রাজ্যেও শিক্ষক নিয়োগের কোনও পরীক্ষা হয়নি ৷ বহু ছাত্র-ছাত্রী বিএড, বিটিসি করে বসে রয়েছেন চাকরি পাওয়ার আশায় ৷ কিন্তু পরীক্ষা না হওয়ায় অগত্যা বাংলায় আসতে হয়েছে তাঁদের ৷ চিত্রা বলেন, "আমাদের রাজ্যেও শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয় ৷ কিন্তু, বেশ কয়েকবছর ধরে সেই পরীক্ষা হয়নি ৷ সবাই বিএড কিংবা বিটিসি করে বসে রয়েছে ৷ অথচ, পরীক্ষা না-হওয়ায় আমাদের এই রাজ্যে এসে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে ৷"
ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ থেকে এসেছেন ববিতা কুমারি ৷ তিনি জানান, প্রতিবেশী সেই রাজ্য়ে শেষ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছিল 2018 সালে ৷ তারপর আর কোনও পরীক্ষা হয়নি ৷ ফলে, বাংলার এসএসসি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ ববিতা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ এসএসসির জন্য অপেক্ষায় ছিলাম ৷ পড়াশোনা করেছি চাকরির জন্য ৷ অথচ, পরীক্ষা হচ্ছে না আমাদের রাজ্যে ৷ তাই অগত্যা বাংলায় পরীক্ষায় দিতে এসেছি ৷"
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2016 সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ায় চাকরি খুইয়েছেন প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ৷ দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ফের নতুন করে পরীক্ষা হচ্ছে ৷ রবিবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ভিড় জমিয়েছেন বাংলার চাকরিপ্রার্থীরা ৷ তাঁদের সঙ্গে সেই ভিড়ে লাইন দিয়েছেন ভিন্ন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা ৷
এসএসসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবার দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডে সকাল 11টায় পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর কথা লেখা আছে ৷ তবে নিরাপত্তার কারণে সেই সময় আরও খানিকটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশন চায় সকাল 10টা নাগাদ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যান ৷ সকাল 10টা থেকেই তাঁদের ভিতরে প্রবেশ করানো হয় ৷ সকাল 10টা থেকে সাড়ে 10টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেলা 12টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা।