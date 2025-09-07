ETV Bharat / state

'দাগি' সংশয় নিয়েই আজ এসএসসি পরীক্ষা, চাকরিপ্রার্থীদের শুভেচ্ছা ব্রাত্যর

সুপ্রিম-নির্দেশে 9 বছর বাদে আবারও পরীক্ষা নিচ্ছে এসএসসি ৷ পরীক্ষা ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর প্রশাসন ৷

west bengal school service commision conducts recruitment test after a gap of 9 years
পরীক্ষা ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর প্রশাসন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2025 at 8:07 AM IST

কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির অভিযোগ, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা, চাকরি বাতিল এবং সবশেষে আবারও পরীক্ষার নির্দেশ- শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে গত কয়েকবছর ধরেই সরগরম রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি ৷ এমনই আবহে আজ, বরিবার নবম ও দশম শ্রেণির জন্য পরীক্ষা নেবে এসএসসি ৷ প্রায় 3 লাখ 19 হাজার প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবেন ৷ তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷

প্রশসান প্রস্তুত থাকলেও পরীক্ষা ঘিরে খানিকটা জটিলতা থেকেই যাচ্ছে ৷ চাকরি বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, এই নতুন পরীক্ষায় একজন দাগি প্রার্থীও বসতে পারবেন না ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ মানা হয়েছে কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই গেল ৷ পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে শনিবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ৷ এ সংক্রান্ত প্রশ্নের সরাসারি জবাব এড়িয়ে তিনি জানান, 14 তারিখ একাদশ ও দ্বাদশের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর এ ব্যাপারে যা বলার বলবেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দিয়েছে তা কমিশনের ওয়েবাসইটে উল্লেখ করা আছে ৷ সেই নির্দেশ মেনেই পরীক্ষার আয়োজন করা হবে ৷

এদিকে, চাকরিপ্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "আগামিকাল স্কুল সার্ভিস কমিশন নবম-দশম শ্রেণীর জন্য সহকারি শিক্ষক পদে পরীক্ষা নেবে ৷ 3 লাখ 19 হাজার চাকরিপ্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবেন ৷ তাঁদের সবাই শুভেচ্ছা জানাই ৷" পোস্টে ব্রাত্য আরও জানান, ৬৩৬টি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্যে পরীক্ষা হবে ৷ পরীক্ষা দিতে যাতে চাকরিপ্রার্থীদের কোনও সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

কমিশন জানিয়েছে, রবিবার দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডে সকাল 11টায় পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর কথা লেখা আছে ৷ তবে নিরাপত্তার কারণে সেই সময় আরও খানিকটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশন চায় সকাল 10টা নাগাদ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যান ৷ সকাল 10টা থেকেই তাঁদের ভিতরে প্রবেশ করানো হবে ৷ সকাল 10টা থেকে সাড়ে 10টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। বেলা 12টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পৌনে 12টা নাগাদ প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হবে। কিন্তু 12টার আগে প্রশ্নপত্র কোনওভাবেই দেখতে পারবেন না পরীক্ষার্থীরা। প্রথমে উত্তরপত্রে নিজেদের তথ্য লিখে সই করতে হবে ৷ সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে শুরু হবে মূল পরীক্ষা ৷

WB SCHOOL SERVICE COMMISIONRECRUITMENT TEST FOR CLASS NINE TENSSC CONDUCTS RECRUITMENT TESTআজ এসএসসি পরীক্ষাSCHOOL SERVICE COMMISION

