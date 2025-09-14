ETV Bharat / state

যোগ্যতা প্রমাণের দ্বিতীয় দিন, একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষাতেও ভিনরাজ্যের প্রার্থীর ভিড়

কেউ প্রথমবার, আবার কেউ নবম-দশমের পর একাদশ-দ্বাদশের এসএসসি পরীক্ষা দিতে এসেছেন ৷ সকলেই চাইছেন এবার স্বচ্ছ নিয়োগ হোক ৷ একই সুর ভিনরাজ্যের প্রার্থীর গলাতেও ৷

পরীক্ষা শুরুর আগে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের অপেক্ষার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2025 at 12:15 PM IST

কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: মাধ্যমিক স্তরের পর এবার উচ্চমাধ্যমিক ৷ একাদশ-দ্বাদশের এসএসসি পরীক্ষার দিনেও ছবিটা এক ৷ গত রবিবারে নবম-দশমের মতো এই পরীক্ষার দিনও কলকাতার আংশিক দখল নিয়ে ফেলেছেন ভিনরাজ্যের নিয়োগ প্রার্থীরা ৷ রবিবার সিটি কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে সেই ছবি ধরা পড়েছে ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ৷ আরও একবার প্রশ্ন উঠেছে, ভিনরাজ্যে যখন বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলার সমালোচনা করা হচ্ছে, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে, নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সেই বাংলাতেই কেন ধেয়ে আসছেন বিভিন্ন রাজ্যের যুবক-যুবতীরা ?

দীর্ঘ ন'বছর পর ফের হচ্ছে এসএসসি ৷ এদিন উচ্চমাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছে রাজ্যের মোট 478টি কেন্দ্রে ৷ তবে পরীক্ষার্থীর তুলনায় শূন্যপদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ৷ যেখানে গোটা রাজ্যে প্রায় দু'লাখ 46 হাজার পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেখানে শূন্যপদের সংখ্যা মাত্র 12 হাজার 514টি ৷ যদিও এত বছর পর পরীক্ষা হওয়াতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনেক পরীক্ষার্থী ৷

এসএসসি-পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য

হেদুয়া থেকে পরীক্ষা দিতে এসেছেন নূপুর দাস ৷ শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন অনেক আগেই ৷ কিন্তু এতদিন নিয়োগ পরীক্ষা না হওয়ায় তিনি অংশ নিতে পারেননি ৷ তাঁর কথায়, "এবারই প্রথম পরীক্ষায় বসছি ৷ জানি এবার শূন্যপদের সংখ্যা খুব কম ৷ একই পরিস্থিতি বাইরের রাজ্যগুলিতেও ৷ কিন্তু এবার অন্তত পরীক্ষা হচ্ছে ৷ আমি চাইছি পরীক্ষাটা অন্তত সুষ্ঠুভাবে হোক ৷ আর বাইরের পরীক্ষার্থী নিয়ে আমার কিছু বলার নেই ৷ এই রাজ্য থেকেও অনেকে বাইরের রাজ্যের নিয়োগ পরীক্ষায় বসেন ৷"

দমদম থেকে আসা এক পরীক্ষার্থী রাহুলও এবারই প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় বসছেন ৷ তাঁর কথায়, "আশা করছি এবার এসএসসি এবং সরকারের তরফে অন্তত স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা হবে ৷ এখন দেখা যাক কী হয় ৷ 2022 সালে বিএড পাশ করে বসেছিলাম ৷ পরীক্ষা না হওয়ায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারিনি ৷"

গত রবিবারে নবম-দশমের নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছেন সৃজিতা দাস ৷ একাদশ-দ্বাদশেও পরীক্ষা দিতে এসেছেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, "নবম-দশমের পরীক্ষা ভালোই হয়েছে ৷ প্রশ্নপত্র ঠিকঠাকই ছিল ৷ আজ দেখা যাক কী হয় ৷ তবে এবার ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর প্রার্থী পরীক্ষায় বসছেন ৷ তাঁদের অনেকেও নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন ৷ দেখি, কী হয় ৷"

SSC RECRUITMENT
পরীক্ষা শুরুর আগে শেষবারের মতো বইয়ের পাতায় নজর পরীক্ষার্থীদের (ইটিভি ভারত)

পুরুলিয়া থেকে প্রথমবার পরীক্ষা দিতে এসেছেন সুমিত তিওয়ারি ৷ তিনি বলেন, "বিএড পাশ করার পর আর কোনও এসএসসি পরীক্ষা হয়নি ৷ আজ জীবনে প্রথমবার এসএসসির নিয়োগ পরীক্ষায় বসছি ৷ মনে খানিকটা ভয় তো আছেই ৷ তার উপর নিজেকে তৈরি করার জন্য মাত্র দু'মাস সময় পেয়েছি ৷ দেখা যাক কী হয় ৷"

ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীর বক্তব্য

দিল্লি থেকে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসেছেন অ্রনুরাগ ৷ তিনি বলেন, "আমি কমার্সের ছাত্র ৷ কমার্সে দিল্লিতে শূন্যপদ খুব কম থাকে ৷ তবে শুধু বাংলাতেই নয়, আমি রাজস্থানেও শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছি ৷ কিছু ফাঁকফোঁকর আমাদের থেকেই যায় ৷ আর রাজ্য সরকারগুলির নিয়োগ পরীক্ষা সময়মতো হয় না ৷ তাই যে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, আমাদের সেখানেই পরীক্ষা দিতে যেতে হয় ৷ শুনেছি, এখানে এর আগে এই নিয়োগ পরীক্ষায় অনেক দুর্নীতি হয়েছে ৷ তবে শুধু বাংলা নয়, সব রাজ্যেই কিছু সমস্যা রয়েছে ৷ আমরা সরকারের উপরেই নির্ভরশীল ৷ তাই সেই সমস্যাগুলি সরকারকেই সমাধান করা প্রয়োজন ৷ আমি সীতাপুরে থাকি ৷ সেখানে আমি একটি কোচিং সেন্টার খুলেছিলাম ৷ সেখানেও আমাকে পুলিশ ও প্রশাসনের ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ৷ তাই এসব সমস্যা সমাধানে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে ৷ আমাদের তো কিছু করার নেই ৷"

একাদশ দ্বাদশের এসএসসি পরীক্ষাSSC FRESH RECRUITMENTWBSSCSLST RECRUITMENT 2025SSC RECRUITMENT 2025

