কলকাতা, 25 অগস্ট: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করে ইডি। তৃণমূল কাউন্সিলর পিসি, মায়া সাহার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। আজ তাঁকে আদালতে তোলা হলে 30 অগস্ট পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণ ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার তাঁকে ফের কোর্ট তোলা হবে। প্রতি 48 ঘণ্টা অন্তর মেডিকেল করাতে হবে। নির্দেশ বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের।
জীবনকৃষ্ণ সাহার আইনজীবী জাকির হোসেন বলেন, "ইডি ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। আমরা প্রত্যেকবার তদন্তে সহযোগিতা করেছি। গ্রেফতারের গ্রেফতারের গ্রাউন্ড বিবেচনা করা উচিত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এত তারাহুরো কীসের?"
বড়ঞার বিধায়কের দাবি, "দেড় বছর ধরে আমি যাচ্ছি, আমায় তখনই তো চাইলে গ্রেফতার করা যেত। এতো দিন করল না। আজ হঠাৎ কেন? দেড় বছর সময় ছিল। এই মামলায় এতো লোক গ্রেফতার হচ্ছে, তারা বেল পাচ্ছে.... আজ হঠাৎ কেন ? হ্যাঁ, বলা হবে,উনি মোবাইল ফেলে দিয়েছেন.... ইডি অফিসারদের মারধর করেছেন। আমি জামিন এর আবেদন করছি না। আমি সম্পূর্ণভাবে রিলিজের আবেদন করছি। আমায় ছেড়ে দেওয়া হোক।"
ইডির তরফের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী সোমবার আদালতে বলেন, "ছয় দিনের হেফাজত দেওয়া হোক। একাধিক আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। স্ত্রী এবং বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও লেনদেন হয়েছে। আমরা অনেক নথিপত্র চেয়েছি, সেগুলি পাইনি। রেডের সময় পাঁচিল টপকে পালাতে জান। এমনকি ফোনগুলি নালায় ফেলে দেন।"
আদালতে ইডি জানিয়েছে, 8টা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে। মোট 46 লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। 2 সেপ্টেম্বর 2020 থেকে 14 ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত 26 লক্ষ টাকা টগরী সাহার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। এই বিষয়ে টগরী সাহাকে আয়ের উৎস জানতে চাইলে তিনি বলেন স্কুলের বেতন পেয়েছেন। যদিও বেতনের ডিটেল তিনি দিতে পারেননি। তখন তিনি জানান স্বামী জীবনকৃষ্ণ সেই টাকা তাঁকে দিয়েছেন।
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা ৷ মুর্শিদাবাদে জীবনকৃষ্ণের গ্রামের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘণ্টাচারেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডি তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ পাশাপাশি, এদিনয় জীবনকৃষ্ণের পিসি মায়া সাহার বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাড়িতেও হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ মায়া সাঁইথিয়া পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর । তাঁর স্বামী সুব্রত সাহা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ৷ জানা গিয়েছে, একাধিক নথি মিলেছে মায়া সাহার বাড়িতে ৷ তার প্রতিলিপি বের করার জন্য প্রিন্টার মেশিন নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছেন আধিকারিকরা ৷
অন্যান্য নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি এসএসসি-র নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিরও তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এর আগে মামলার তদন্ত করছিল সিবিআই । পরে সেই তদন্তের ভার ইডিকে হস্তান্তর করা হয় । নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই । দীর্ঘ কারাবাসের পর জামিনে ছাড়া পান তিনি ৷ ফের এদিন তাঁকে গ্রেফতার করা হল ৷