ETV Bharat / state

নেপালে আটকে পড়া বাঙালিদের জন্য হেল্পলাইন চালু পুলিশের

জেন জি'র হিংসাত্মক আন্দোলনে 'অচেনা' নেপাল ৷ অশান্তিতে সেখানে আটকে পড়া বাঙালি পর্যটকদের পাশে রাজ্য পুলিশ ৷ চালু করল হেল্পলাইন নম্বর ৷

Bhabani Bhawan
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: জেন জি বিক্ষোভে জ্বলছে নেপাল। রাস্তায় পড়েছে লাশের সারি। পতন ঘটেছে সরকারের ৷ অশান্ত নেপালে আটকে পড়া বাঙালি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে উদ্যোগ রাজ্য পুলিশের । সেখানে আটকে থাকা বাঙালিদের সুরক্ষার জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। নেপালে যাঁরা বর্তমানে আটকে রয়েছেন এবং দেশে ফিরতে চান, তাঁরা পানিট্যাঙ্কি বা পশুপতি চেকপোস্ট দিয়ে ফেরার সময় এই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন।

রাজ্য পুলিশের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের সুবিধার জন্য দু'টি নম্বর চালু হয়েছে। এর মধ্যে একটি মোবাইল নম্বর - 9147889078 ৷ ফোন করার পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ করেও এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। অন্যদিকে, ল্যান্ডলাইন নম্বর রাখা হয়েছে- 0354-2252057।

ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালের পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি, ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স হ্যান্ডেল-সহ মোট 26টি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের পর প্রতিবাদের আগুন আরও জ্বলে ওঠে। মূলত তরুণ প্রজন্মই রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল চলেছে।

আন্দোলন দমনে প্রশাসন কারফিউ জারি করলেও তাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 23 জন বিক্ষোভকারীর ৷ আহত হয়েছেন 250-এরও বেশি। অশান্ত পরিস্থিতি মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। কলকাতার তরফেও রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে। যাঁরা নেপাল বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েছেন বা কোনও কারণে সেখানে রয়েছেন এবং নিজ রাজ্যে ফিরতে চান সেই সমস্ত মানুষদের নিরাপদে ফেরানোর জন্যই এই বিশেষ হেল্পলাইনের ব্যবস্থা।

এই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা চাইছি, নেপালে থাকা বাঙালি পর্যটকরা কোনও সমস্যায় যাতে না-পড়েন। যাঁরা দেশে ফিরতে চাইবেন, তাঁরা যেন হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে দ্রুত যোগাযোগ করেন। পানিট্যাঙ্কি ও পশুপতি সীমান্তে যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, 4 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলির সরকারের সোশাল মিডিয়া সাইটকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সে দেশের যুবক-যুবতীরা। সরকারের সোশাল মিডিয়া বন্ধ করার প্রতিবাদে সোমবার থেকে প্রবল বিক্ষোভ শুরু করে জেন জেড ৷ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ হারান 19 জন তরুণ ৷ মঙ্গলবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পড়শি দেশ ৷ সোশাল মিডিয়া ব্যানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলেও হিংসাত্মক আন্দোলন থামার নাম নেই ৷ ছাত্র-যুব আন্দোলনের মুখে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷

তাঁর পদত্যাগের পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি ৷ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে সংসদ ভবন, প্রেসিডেন্টের কার্যালয়, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘর, সর্বত্র চড়াও হয় বিক্ষুব্ধ তরুণরা এবং আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু-সহ অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ শহরের রাস্তাগুলি খাঁ খাঁ করছে ৷ রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনা ৷ মঙ্গলবার রাত 10টা থেকে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে নেপালি সেনা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL GEN Z PROTESTজেন জি বিক্ষোভনেপালে বাঙালি পর্যটকHELPLINE NUMBER FOR BENGALI TOURISTHELPLINE FOR BENGALI STUCK IN NEPAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.