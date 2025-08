ETV Bharat / state

হাড়ের কিছু রোগকে বিমার আওতায় আনার আবেদন অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের - BONE DISEASES

অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চিকিৎসক গৌরগৌতম কর বলেন, "আমরা দেখেছি বয়স একটু বাড়লেই তার সঙ্গে প্রতিবছর স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামও লাফিয়ে বাড়ে । স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি বন্ধ হওয়ার কথা উঠলেও আজ পর্যন্ত সেটা হয়নি । বয়স্ক মানুষ হলে তাদের আয় স্বল্প হয়ে যায় । তখন যদি তাদেরকে আমরা একটা বড় খরচার মধ্যে রাখি তখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে । তাই সরকারের কাছে আবেদন, সেই দিকটা নজর দেওয়ার । তার সঙ্গে হাড়ের বেশ কিছু রোগ আছে যেগুলো বিমার আওতাধীন নয় । সেগুলোকে বিমার আওতাধীন করতে হবে ।"

এর পাশাপাশি চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সরকারের উচিত অস্টিওপোরোসিস নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা । যেভাবে অন্যান্য রোগের সচেতনতামূলক প্রচার করা হয় সেভাবে এই দিকেও নজর রাখা উচিত ।"

চিকিৎসকদের আশঙ্কা, 2021 সালের জনগণনার হিসাবে 60 ঊর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা 10.1 শতাংশ । যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে । সেখানে 2036 সালে আমরা দেখব 60 ঊর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে 15 শতাংশ । তার মানে এখন প্রতি 10 জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ । সেটাই তখন হবে প্রতি 6 জনের মধ্যে একজন 60 ঊর্ধ্ব । আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়বে হাড়ের সমস্যা । ফলে স্বাস্থ্যবিমায় হাড় সংক্রান্ত আরও অপারেশন যুক্ত করা উচিত ।

আর এইসব কথা মাথায় রেখেই ভারতীয় অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশন 3 থেকে 10 অগস্ট বোন এবং জয়েন্ট ডে হিসাবে পালন করছে । সেখানে তাদের টিমকেই প্রাধান্যতা দিচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশন । এবারে তাদের থিম, 'Old is Gold: 360 degree Care for the Elderly', ভারতের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি সার্বিক, মানবিক অর্থোপেডিক কেয়ার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা । সেই উপলক্ষে রবিবার সংগঠন বয়স্ক মানুষদেরকে হাতে প্রয়োজনমাফিক ওষুধ, লাঠি-সহ আরও বিভিন্ন জিনিস তুলে দেয় । এর পাশাপাশি বেশ কিছু ফ্রি ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়েছে ।