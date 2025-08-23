কলকাতা, 23 অগস্ট: পরীক্ষার প্রায় 4 মাস পর শুক্রবার দুপুরে প্রকাশিত হয়েছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল ৷ ফল প্রকাশের পাশাপাশি প্রকাশ্যে এসেছে এবারের মেধাতালিকাও ৷ তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের 10 জন পড়ুয়া ৷ এবার WB NEET UG 2025-এর ভর্তির সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ করা হল ৷
রাজ্য প্রশাসনের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্টেট কোটা, প্রাইভেট ম্যানেজমেন্ট কোটা ও এনআরআই কোটার পরীক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে 23 অগস্ট, শনিবার থেকে । এদিন সকাল 11টার পর প্রথম দফার ফল প্রকাশিত হবে ৷ এরপর দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত এবং আগামী 25 ও 26 অগস্ট সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত প্রার্থীরা তাঁদের নির্ধারিত কলেজে গিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন ।
সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির আলাদা নিয়ম আগেই ঘোষণা করা হয়েছে । বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে নথির পাশাপাশি নির্ধারিত ফি ও বন্ড জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক বলে এবার জানিয়ে দেওয়া হল । সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের রিপোর্টিং ও ভর্তির প্রক্রিয়া হবে কলকাতার ডঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজে । নথি যাচাইয়ের পর শুরু হবে প্রার্থীদের ভর্তির প্রক্রিয়া ৷
দফতরের তরফে আরও জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় দফা থেকে পরবর্তী সমস্ত রাউন্ড পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী অর্থাৎ 6 অগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে । সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন বা অতিরিক্ত রাউন্ড করার প্রয়োজন হলে তা শুধুমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জানানো হবে । এর জন্য প্রার্থীদের নিয়মিত ওয়েবসাইটে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে, আগামী 27 অগস্ট নিজেদের ওয়েবসাইটে সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ৷ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে ফি জমা দেওয়া এবং পছন্দের কলেজ ও কোর্স বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে 28 অগস্ট থেকে ৷ চলবে 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ।
রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল
দীর্ঘ আইনি জটিলতা কাটিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে 117 দিন পর রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে । প্রকাশিত হয়েছে মেধাতালিকাও ৷ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছেন কলকাতার অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ৷ দ্বিতীয় কল্যাণীর সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস । তৃতীয় দিশান্ত বসু ৷ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন মেদিনীপুরের সাগ্নিক পাত্র ৷ সপ্তম ও দশম স্থানে রয়েছেন সম্বিত মুখোপাধ্যায় এবং অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কৃতীদের বেশিরভাগই এই মুহূর্তে রাজ্যের বাইরে পড়াশোনা করছেন তাঁদের পরিবার ও পরিচিতদের থেকে জানা গিয়েছে ৷
এই বছর রাজ্য জয়েন্টে এন্ট্রান্সে মোট 1 লক্ষ 1 হাজার 643 জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষা হয়েছিল গত 27 এপ্রিল ৷ মোট সফল প্রার্থীর সংখ্যা 1 লক্ষ 502 জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে সাফল্যের হার 98.68 শতাংশ । 2025 সালের WBJEE পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে 77 হাজার 793 জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বাইরে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন 23 হাজার 850 জন।