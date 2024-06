ETV Bharat / state

বঙ্গে ঢুকেছে বর্ষা! সপ্তমদফা ভোটের মুখে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা - MONSOON IN WEST BENGAL

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 31, 2024, 7:12 AM IST | Updated : May 31, 2024, 10:14 AM IST

দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা ( ইটিভি ভারত )

Last Updated : May 31, 2024, 10:14 AM IST