জলপাইগুড়ি, 23 অগস্ট: উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের পুজোয় 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার পরামর্শ রাজ্যের শ্রম দফতরের ৷ দফতরের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের চা বাগানের মালিকদের এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ শ্রম দফতরের উত্তরবঙ্গ জোনের অতিরিক্ত লেবার কমিশনার পার্থ বিশ্বাস জানিয়েছেন, নোটিফিকেশন জারি করে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার চা বাগানের মালিকদের পুজো-বোনাস দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগামী 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দফতর ৷
পুজার একমাস আগে 20 শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে ৷ সম্প্রতি এই দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল চা শ্রমিক সংগঠনগুলির জয়েন্ট ফোরাম ৷ আলোচনার জন্য আগামী 28 অগস্ট বিকেলে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকা হয় মালিকদের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিটিএ) তরফে । পাশাপাশি, আগামী 6 এবং 7 সেপ্টেম্বর সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বৈঠক করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয় মালিকদের তরফে। এই দুটি বৈঠকের আগে এক ধাপ এগিয়ে চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হল সরকারের তরফে ।
এই প্রসঙ্গে চা শ্রমিকদের একটি সংগঠেনের নেতা কৃষ্ণ সেন বলেন, "সরকারের তরফে 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রস্তাবে আমরা খুশি হয়েছি ৷ আমদের প্রথম থেকে একটাই দাবি, পুজোর একমাস আগে চা শ্রমিকদের বোনাস দিতে হবে । প্রতিবছর পুজোর মুখে বৈঠক হওয়ায় অনেক কিছু মেনে নিতে হয় । সরকারের ঘোষণায় আমাদের সুবিধা হল ৷ আগামী বৈঠকে মালিকপক্ষকে চাপে রাখতে পারব ।" এদিকে, চা বাগান মালিকদের সংগঠনের পক্ষে অমৃতাংশু চক্রবর্তী বলেন, "আমরা এখনও সরকারের কোনও নির্দেশিকা হাতে পাইনি । বিজ্ঞপ্তির নথি হাতে পাওয়ার পর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হবে ৷"
চা শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের অভিযোগ, বিগত বছরগুলিতে একেবারে পুজোর মুখে বোনাস নিয়ে বৈঠক হয় ৷ বৈঠকে বোনাস নিয়ে মালিকপক্ষ সহমত না-হলে বোনাস পেতে দেরিও হয় শ্রমিকদের । এমনকী অনেক সময় দেখে গিয়েছে বোনাসের টাকা এসেছে পুজোর মধ্যে ৷ আবার কোনও বছর পুজোর শেষে টাকা হাতে পেয়েছেন শ্রমিকরা । ফলে, বেশ সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের । অবশেষে সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছে উত্তরবঙ্গের চা বলয় ৷